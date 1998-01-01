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أندية الدرجة الممتازة في غزة تتوشح زي الشركة الراعية «اوريدو»

الجمعة 15 فبراير 2019 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أندية الدرجة الممتازة في غزة تتوشح زي الشركة الراعية «اوريدو»



غزة / سما /

أكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, أن أندية الدرجة الممتازة ستظهر بقميص شركة "أوريدو" راعي الدوري, بدءا من مباريات الأسبوع المقبل للمسابقة.

وقال سامي أبو الحصين الأمين العام المساعد بالاتحاد الفلسطيني, إنه تم توزيع قمصان "أوريدو" على أندية الممتازة الخميس في مقر الاتحاد غرب غزة.

ولم تظهر أندية الممتازة بقمصان جديدة هذا الموسم, بعدما لعبت أغلب مبارياتها بقمصان البطولة التنشيطية التي جرت قبل بداية الدوري, بينما ظهرت في بعض اللقاءات بملابس الموسم الماضي, الذي كان برعاية شركة "الوطنية موبايل".

يشار إلى أن خدمات رفح يتصدر ترتيب دوري الدرجة الممتازة برصيد 39 نقطة, بفارق 10 نقاط أمام ملاحقيه شباب واتحاد خانيونس.

#الاتحاد الفلسطيني

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