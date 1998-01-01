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فيديو.. المجمع وأرثوذكسي القدس بطلا سوبر الطاولة في فلسطين

الجمعة 15 فبراير 2019 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. المجمع وأرثوذكسي القدس بطلا سوبر الطاولة في فلسطين



رام الله / سما /

توّج فريقا المجمع الإسلامي وأرثوذكسي القدس بلقب كأس سوبر الطاولة 2019 في فلسطين, عقب فوزهما على فلسطين وأبو ديس تواليا.

ففي غزة, تفوق المجمع الإسلامي على فلسطين (3-0), في المباراة التي جرت على صالة الأول جنوب غزة, تحت إشراف اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ورعاية رجل الأعمال مأمون الشريف.

وحضر اللقاء محمد الدلو رئيس اتحاد كرة الطاولة، وأعضاء الاتحاد أديب أبو غزال وياسر إسليم، ومحمود أبو شرار الأمين العام للاتحاد، وبشير أبو النجا رئيس اللجنة الرياضية الحركية لـ"حماس"، وإدارتا المجمع الإسلامي وفلسطين، ولفيف من محبي وعشاق اللعبة.

وفي الموقعة الأولى, حسم يسري أبو سيف نجم المجمع مواجهته مع مجدي أبو مراحيل لاعب فلسطين (3-0), قبل أن يتخطى زميله عبد الله السقا منافسه نائل سمارة (3-2), بينما تفوق حسام الباز على خصمه عبد الرحمن داوود (3-0).

وبهذا الفوز, توّج المجمع الإسلامي بلقب السوبر تحت قيادة مدربه عبد السلام غريز, ليواصل زعامته لكرة الطاولة الغزية منذ حوالي "40 عاما".

أدار اللقاء الحكمان الدوليان عمرو الخطيب وعلاء البابا، والدولي محمد صمامة حكما عاما.

سوبر الضفة

أما في الضفة المحتلة, فقد حقق أرثوذكسي القدس فوزا مثيرا على أبو ديس (3-2), في المباراة التي جرت على صالة جامعة "القدس أبو ديس".

وحضر المباراة رضوان الشريف نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة، وعلى حلبية ممثلا عن اللجنة الأولمبية، وأحمد جوابرة الأمين العام المساعد، وإدارتا أرثوذكسي القدس وأبو ديس، ولفيف من محبي وعشاق اللعبة.

ومثّل فريق أرثوذكسي القدس جاد هزو وأحمد البشر وعمار حواش، بقيادة المدرب إلياس طمس، فيما ضمّ فريق أبو ديس كلا من وليد بحر وإبراهيم المغربي وهاني السيوري، بقيادة المدرب عبد السلام مسمار.

أدار اللقاء الحكمان الدوليان عيسى كنعان وسليم العلم.

وبهذا الفوز ضرب أرثوذكسي موعدا مثيرا مع المجمع الإسلامي على لقب كأس السوبر الفلسطيني لكرة الطاولة خلال الفترة المقبلة.

#المجمع الاسلامي #أرثوذكسي القدس

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