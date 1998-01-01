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إيقاف مدربين ونقل مباريات ضمن عقوبات الدوري

الجمعة 15 فبراير 2019 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيقاف مدربين ونقل مباريات ضمن عقوبات الدوري



غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط بعد انتهاء الجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجتين الممتازة والأولى.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

- نقل مباراة لاتحاد الشجاعية من ملعبه لتقام على ملعب آخر، إذ تقام مباراة الفريق في الجولة المقبلة أمام الصداقة يوم الأحد المقبل على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع.

- نقل مباراة لخدمات الشاطئ من ملعبه لتقام على ملعب آخر، إذ تجري مباراة الفريق في الجولة المقبلة أمام غزة الرياضي يوم الأحد المقبل على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع.

- نقل مباراة لشباب رفح من ملعبه لتقام على ملعب آخر، إذ تقام مباراة الفريق في الجولة العشرين أمام شباب جباليا يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من فبراير الجاري على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

- حرمان جهاد غبن مدرب حراس المرمى بنادي الهلال من مرافقة الفريق مباراتين رسميتين متتاليتين.

- حرمان جهاد السدودي المدير الفني لنادي الجلاء من مرافقة الفريق مباراتين رسميتين متتاليتين.

- حرمان بلال تمراز المدرب المساعد بنادي الجلاء من مرافقة الفريق مباراتين رسميتين متتاليتين.  

#عقوبات #مباريات

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