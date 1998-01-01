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وفاة خطيب الأقصى محمد صيام في السودان

الجمعة 15 فبراير 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة خطيب الأقصى محمد صيام في السودان



غزة / سما /

توفي قبيل ظهر اليوم الجمعة، سفير وخطيب المسجد الأقصى المبارك سابقًا ورئيس الجامعة الإسلامية بغزة الأسبق الشيخ محمد صيام في العاصمة السودانية الخرطوم إثر جلطة دماغية ألمت به.

وكانت سلطات الاحتلال أبعدت صيام في 28/7/1988.

واستقر صيام في السودان حتى عام 1994 ثم انتقل للعيش في اليمن مع أسرته، وعمل رئيساً لرابطة فلسطين فيها، وعميداً لمعهد الشيخ عبد الله الأحمر للدراسات والمعارف المقدسية فيها مع مناصب ومواقع عديدة هناك، وظل فيها حتى ساءت الأحوال في اليمن فعاد إلى الخرطوم بعيداً عن الأضواء.

ويقول المؤرخ الفلسطيني أسامة الأشقر إن صيام كان سفيرًا متجولاً لفلسطين يطوف أنحاء الأرض في سفر متصل ويعرّف بقضيته ويحمل معه في عودته ما تجود به أيادي الخيرين.

ويلفت إلى أنه كان خطيبًا مفوهًا جهوري الصوت تعرفه المنابر، وكان أحب المنابر إليه منبر المسجد الأقصى الذي ارتقاه لمرات قليلة بوساطة من الشيخ حامد البيتاوي رحمه الله منتصف الثمانينات، وظلت هذه المرات القلية محل فخره في كل مكان، حين حمل صفة "خطيب المسجد الأقصى" في مكاتباته وألقابه.

#محمد صيام #خطيب الأقصى

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