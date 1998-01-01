البلوز آخر المهتمين بضم ماكينة الأهداف لوكا يوفيتش

وكالات / سما /

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” بأن نادي تشيلسي الإنجليزي آخر المنضمين لقائمة الفرق الراغبة في ضم الشاب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم انتراخت فرانكفورت الألماني.

وأصبح الشاب الصربي لوكا يوفيتش صاحب 21 عامًا حديث الجميع في القارة العجوز بعد تألقه اللافت للأنظار مع فريقه انتراخت فرانكفورت.

وكان لوكا يوفيتش قد انتقل للعب في صفوف انتراخت فرانكفورت في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية التعاقد معه بنهاية هذا الموسم، قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

ولم ينتظر يوفيتش كثيرًا حتى يتألق مع فرانكفورت، بتسجيله 19 هدفًا، وصناعة أربعة آخرين خلال 27 مباراة، ويتصدر حاليًا ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 14 هدفًا.

وأشارت الشبكة بأن ريال مدريد وبرشلونة مهتمان بشدة بضم الشاب الصربي لوكا يوفيتش، والأخير رد على هذا الاهتمام قائلاً “إنني أشعر بالاطمئنان الشديد، لأن مثل هذه الأندية تهتم بضمي، ولكني الآن في فرانكفورت، وسعيد هنا للغاية”.

وأكملت الشبكة بأن تشيلسي سيحاول الفوز بصفقة لوكا يوفيتش، وإقناع مسوؤلي انتراخت فرانكفورت ببيعه، بتقديم عرضًا بقيمة 40 مليون استرليني مقابل الظفر بخدماته.