بيكيه فعل نفس حركة بيل ولم يعاقب !

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية ان جيرارد بيكيه مدافع برشلونة قام في وقت سابق بحركة استفزازية للجماهير كالتي فعلها جاريث بيل نجم ريال مدريد خلال مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد، ورغم ذلك لم يتم معاقبته.

وأدان الاتحاد الإسباني احتفال جاريث بيل بالهدف الثالث في شباك اتلتيكو مدريد الذي تضمن حركة مشينة القصد منها استفزاز جماهير ملعب واند، وأحال قضيته للجنة العقوبات، وتشير بعض المصادر ان العقوبة قد تصل للإيقاف لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 12 مباراة في حال إثبات تعمد النجم الويلزي الإساءة لعشاق الروخي بلانكوس.

وأوضحت الصحفة في تقريرها أن هذه الحالة تكررت مع جيرارد بيكيه في الديربي أيضاً ضد إسبانيول في الموسم الماضي، حيث احتفل بهدف التعادل الذي سجله بالدقيقة 82 عبر وضع إصبعه على فمه مطالباً الجماهير الحاضرة بملعب “باور” بالسكوت.

وأضاف التقرير ان الاتحاد الإسباني أدان تصرف بيكيه أيضاً لمخالفته القوانين المنصوص عليها في نفس المواد التي تم إدانة بيل بها، لكن بعد التحقيق من قبل لجنة العقوبات، لم يتم فرض أي عقوبة على مدافع البلوجرانا.

وأكدت آس أن لجنة العقوبات لم تجد أي سبب لمعاقبة بيكيه، وذلك لأنها أخذت ظروف المباراة بعين الاعتبار والإساءة التي كانت يتعرض لها اللاعب من جماهير إسبانيول على مدار التسعين دقيقة، حيث كانت تهتف ضده بكلمات مشينة تخص عائلته.