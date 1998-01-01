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كيليني يلمح لانتقال إيكاردي إلى يوفنتوس

الجمعة 15 فبراير 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيليني يلمح لانتقال إيكاردي إلى يوفنتوس



وكالات / سما /

أثار المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني ، قائد فريق يوفنتوس ، الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي ، في ظل الأزمة التي يعاني منها نادي إنتر ميلان مع مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وارتبط ماورو إيكاردي بالانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ، على ضوء الأزمة بينه وبين “النيراتزوري”.

وقام الإنتر بسحب شارة القيادة من ماورو بسبب تماطله في عملية تجديد عقده ، والتصريحات المثيرة للجدل التي خرجت عن زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا.

وزاد ارتباط إيكاردي بيوفنتوس في الساعات الماضية عندما قام جيورجيو كيليني بمتابعة اللاعب الأرجنتيني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكان كيليني قد أشاد بإيكاردي في وقت سابق ، عندما اعتبره أصعب مهاجم واجهه في مسيرته الكروية ، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال كيليني في عام 2018 “إيكاردي ثاني أصعب مهاجم واجهته في منطقة الجزاء بعد رونالدو ، ماورو يواجهك بشكلٍ عقلي ، وتحتاج لرفع مستوى تركيزك أمامه”.

#كيليني #يوفنتوس

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