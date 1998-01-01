رسمياً .. برشلونة يجدد عقد فالفيردي

وكالات / سما /

أعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة عن تجديد عقد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي حتى موسم 2019-2020، مع خيار التجديد لموسم آخر بشكل تلقائي.

وأكد بيان النادي الكاتالوني على توصل الإدارة لاتفاق مع فالفيردي لتجديد العقد حتى نهاية الموسم القادم، مع وجود بند يسمح بتمديده لموسم آخر، مما ينفي جميع الأنباء التي ترددت بخصوص إمكانية رحيله في الصيف القادم.

وينتهي عقد فالفيردي السابق مع برشلونة في نهاية الموسم الحالي، وكما هو الحال في العقد الجديد، كان يوجد بند يتيح للبرسا التجديد التلقائي للموسم القادم، لكن إدارة النادي فضلت عدم تفعيله وتم الاتفاق على عقد جديد بشكل كامل، وذلك لإنهاء الجدل الدائر حول مستقبل المدرب والذي قد يزعزع استقرار الفريق في مرحلة الحسم بالموسم.

وأوضح البيان أن فالفيردي سيوقع على العقد الجديد اليوم الجمعة في تمام الساعة 10:15 بتوقيت وسط أوروبا في ملعب الكامب نو، وسيتم عقد مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من توقيع العقود.

وحقق فالفيردي ثلاثة ألقاب مع برشلونة خلال موسم ونصف، حيث توج بلقب الليجا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، وهو ما زال ينافس في البطولات الرئيسية الثلاثة بالموسم الحالي.