ريبيري : أنا من استحق الكرة الذهبية وليس رونالدو

وكالات / سما /

عاد النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري ، لاعب بايرن ميونخ الألماني ، لفتح ملف جائزة الكرة الذهبية ، والذي خسرها في عام 2013 لصالح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، هداف يوفنتوس ، ولاعب ريال مدريد السابق.

وفشل فرانك ريبيري في التتويج بالجائزة عام 2013 ، رغم حصده الثلاثية التاريخية مع بايرن ميونخ تحت قيادة المدرب الألماني يوب هاينكس ، وتوج بها كريستيانو رونالدو الذي وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق ريال مدريد.

اللاعب الفرنسي قال في حوار مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية إنه يستحق الكرة الذهبية ، وحتى هذه اللحظة يرى نفسه متوجاً بها.

مضيفاً “لم أتقبل ما حدث في ذلك اليوم ، لقد قمت بكل ما يمكن القيام به للتتويج بها ولم أكن أقل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي“.

وعرج اللاعب الفرنسي ذو الـ 36 عاماً في حديثه إلى قضية رحيله عن بايرن ميونخ بتأكيده أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة لمستقبله.

وتابع “سنجلس في الأسابيع المقبلة ، إذا منحوني ما أريد سأبقى في بايرن ميونخ ، قصتي مع البايرن قصة حب حقيقية ، ومن الصعب العثور على مثل هذا الولاء في الوقت الحالي”.

وختم “لقد أمضيت ثلثي مسيرتي الكروية وثلث حياتي هنا ، وهذا يعني الكثير لي”.