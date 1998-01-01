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نتنياهو : زرت 4 دول عربية سرا العام الماضي

الجمعة 15 فبراير 2019 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : زرت 4 دول عربية سرا العام الماضي



القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيمن نتنياهو، مساء أمس، عن قيامه بزياره عدة دول عربية بشكل سري، خلال العام الماضي. 

وقالت القناة الثانية العبرية، إن رئيس الوزراء نتنياهو، كشف قبل عودته من مؤتمر "وارسوا" في بولندا، أنه قام بزيارة 4 دول عربية، بشكل سري، لا تربطها علاقات رسمية مع إسرائيل.

وبحسب القناة العبرية، وعد رئيس الوزراء نتنياهو، بأن يكون هناك تطور كبير في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، في المستقبل القريب. 

وأشارت القناة العبرية، الى أان نتنياهو، كشف خلال هذه المحادثة، عن  قيام "الموساد" الإسرائيلي، بإحباط 4 محاولات إيرانية، لتنفيذ عمليات تفجيرية في 5 دول أوربية.

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