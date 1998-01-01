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الخارجية تدين الهجوم الإرهابي على قافلة للشرطة الهندية في كشمير

الجمعة 15 فبراير 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة تقل شرطة هنود في جنوب إقليم كشمير، والذي أودى بحياة وجرح العشرات من المجندين الذين كانوا في الحافلة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، "إنها لتقف في مثل هذه اللحظات الصعبة مع دولة الهند الشقيقة في مواجهة الإرهاب، وتعبر عن كامل تضامنها مع الهند، حكومة وشعبا، متمنية الرحمة للقتلى والشفاء للجرحى، والعزاء للعائلات الثكلى".

واضافت "أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة الجميع، ويتطلب منا جميعا التكاتف والتعاون في مواجهة هذا الخطر والقضاء عليه".

#الخارجية

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