بالأسماء: عريضة وطنية تجمع تواقيع أكثر من 300 شخصية رفضًا لقطع الرواتب

جمعت عريضة وطنية مشتركة باسم "صوت العدالة الوطنية" تواقيع 316 شخصية فلسطينية وعربية رافضة لسياسة رئيس السلطة محمود عباس قطع رواتب الموظفين في قطاع غزة وأهالي الشهداء والأسرى والجرحى على خلفية سياسية.
وقالت العريضة" إنه في الوقت الذي تتعرض فيه القضية الوطنية لتحديات خطيرة وغير مسبوقة، يأتي القرار التعسفي الجائر، والذي جاء بعد سلسلة إجراءات ظالمة؛ ليضيف آلاف الموظفين من غزة إلى قائمة المقطوعة رواتبهم تعسفًا".
ولفتت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة ضد أهلنا في غزة عبر تشديد جريمة الحصار واستمرار الانتهاكات، وتصاعد العدوان الذي طال كل الأرض الفلسطينية.
وأكدت العريضة أن القرار كان انتقائيًا وجاء لأغراض سياسية باستهداف موظفين من حماس والجهاد والتيار الإصلاحي لحركة فتح بالإضافة لأسر الشهداء والأسرى.
وأدانت بأشد العبارات كل الإجراءات والممارسات غير الدستورية والقانونية التي تمس حقوق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والتي طالت الموظفين ورواتب الشهداء والأسرى والنواب.
وأوضحت أن موقع الرئاسة لازال يمارس سطوته ويمعن في إذلال ومعاقبة أبناء قطاع غزة بشكل غير أخلاقي.
وقالت العريضة إن: "موقع الرئاسة يجب أن ينأى بنفسه عن التجاذبات في الساحة الفلسطينية، أو أن يستخدم سلطاته في التغول على شعبنا وحقوقه المشروعة".
وطالبت أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير –وإن كانوا قد تصدروا هذا الموقع بنزعة متفردة- بضرورة القيام بدور مسؤول، واتخاذ مواقف فاعلة تُنهي نزيف القرارات الجائرة والممارسات العدوانية من قبل رئيس السلطة.
كما طالبت العريضة المؤسسات والمراكز الحقوقية بتبني قضايا الموظفين والعمل على نقلها إلى الهيئات القضائية المختلفة في أسرع وقت.
ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها في المنطقة نيكولاى ميلادينوف والاتحاد الأوروبي وبعثتها في الأراضي الفلسطينية، ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل الفوري لوضع حد لحالة الابتزاز والعربدة الممارسة من قبل رئاسة السلطة.
وتواصلت خصومات الحكومة على رواتب الموظفين بغزة بنسبة تصل إلى 50% فيما تم قطع رواتب الآلاف وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، فيما تلقى الموظفون بالضفة الغربية المحتلّة رواتب كاملة.
نص العريضة:
بيان للرأي العام..
حول قطع رواتب الموظفين وأهالي الشهداء والأسرى والجرحى.
في الوقت الذي تتعرض فيه القضية الوطنية لتحديات خطيرة وغير مسبوقة، وفى ظل الهجمة الصهيونية الشرسة ضد أهلنا في قطاع غزة عبر تشديد جريمة الحصار واستمرار الانتهاكات، وتصاعد العدوان الذي طال كل الأرض الفلسطينية، يأتي القرار التعسفي الجائر من خلال رئيس السلطة محمود عباس، والذي جاء بعد سلسلة إجراءات ظالمة؛ ليضيف آلاف الموظفين من أهلنا في قطاع غزة إلى قائمة المقطوعة رواتبهم تعسفاً.
ومن هنا فإن مقتضيات الواجب الوطني والأخلاقي تفرض علينا إصدار هذا البيان الوطني الجامع المشترك، حيث أننا نؤكد على ما يلي:
أولًا: إن القرار كان انتقائياً وجاء لأغراض سياسية باستهداف موظفين من حماس والجهاد والتيار بالإضافة لأسر الشهداء والأسرى.
ثانياً: ندين بأشد العبارات كل الإجراءات والممارسات غير الدستورية والقانونية التي تمس حقوق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والتي طالت الموظفين ورواتب الشهداء والأسرى والنواب.
ثالثًا: موقع الرئاسة لازال يمارس سطوته ويمعن في إذلال ومعاقبة أبناء قطاع غزة بشكل غير أخلاقي.
رابعًا: إن موقع الرئاسة يجب أن ينأى بنفسه عن التجاذبات في الساحة الفلسطينية، أو أن يستخدم سلطاته في التغول على شعبنا وحقوقه المشروعة.
خامسًا: نطالب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وإن كانوا قد تصدروا هذا الموقع بنزعة متفردة، بضرورة القيام بدور مسؤول، واتخاذ مواقف فاعلة تُنهي نزيف القرارات الجائرة والممارسات العدوانية من قبل رئيس السلطة.
سادسًا: نطالب المؤسسات والمراكز الحقوقية بتبني قضايا الموظفين والعمل على نقلها إلى الهيئات القضائية المختلفة في أسرع وقت.
سابعاً: نطالب الأمم المتحدة ومبعوثها في المنطقة السيد نيكولاى ميلادينوف والاتحاد الأوروبي وبعثتها في الأراضي الفلسطينية، ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل الفوري لوضع حد لحالة الابتزاز والعربدة الممارسة من قبل رئاسة السلطة.
اسماء الموقعين :
1_ أحمد أبو زهري
2_ نضال خضرة
3_ سلامة عمر معروف
4- إحسان الجمل
5_ عبدالله العقاد
6_منار أبو سمرة
7_ يسرى الغول
8_ إياد الدريملى
9_ كمال موسى
10_ علي تكريم البطة
11_ محمد إبراهيم المدهون
12- أشرف إسماعيل القدرة
13_محمود الغفرى
14_وسيم الفليت
15_ إسماعيل الثوابتة
16_حسن رفيق المدهون
17_ الأسير: المحررحسن لافى
18_ ماجد أبودية
19_ أكرم الحايك
20_ محمود بارود
21_ خالد الأسطل
22_ ربيع أبوحطب
23_ أحمد حمدان
24_ صلاح برهوم
25- ابتسام خليل
26_ أدوارد كتورة
27_ إبراهيم حبيب
28- محمد ابوشباك
29- أيمن عبدالعزيز شاهين
30_ جبر الداعور
31- النائب: صلاح البردويل
32_ماجد الزبدة
33_ ابراهيم عبد القادر الطهراوي
34- طاهر حسن أبو زيد
35- غسان جابر
36- محمد القر
37- نعيم الشواف
38- أحمد الرفاعي
39- أحمد البحري
40- محمد الحرازين
41- عبد الحميد المصري
42- عماد الحديدي
43- مصباح ابوكرش
44- غسان جادالله
45- عبد الحكيم عوض
46- شرحبيل الغريب
47- عبدالمعطي مبروك
48- حسن ابوحشيش
49- النائب: هدي نعيم
50- نعيم ابوعنزة
51- ياسر ابوهين
52- ياسر عبد الغفور
53- محمود مرداوي
54- عماد محسن
55- رشيد ابوشباك
56- صلاح الوادية
57- رمزي نادر
58- ثائر ابو عطيوي
59- صلاح عبد العاطي
60- احمد العبادلة
61- ابراهيم صلاح
62- فرج العقاد
63- عبداللطيف الأسطل
64_ النائب: إسماعيل الأشقر
65_ هشام الدسوقي
66_ كامل أبو ماضي
67_ أحمد الخضري
68_ راغب الفرا
69_ علاء النزلي
70_ ربحي الجديلي
71_ يوسف عليان
72_ عيسى علوان
73_ عدلي عوض
74_ جهاد أبولحية
75_ جمال الزعانين
76_ فخري جمعة
77_ أحمد أنور الغلبان
78_ أحمد حسني
79_ إيهاب ميعاري
80_ بسام القهوجي
81_ حسن ابويوسف
82_ خالد المصري
83_ ابراهيم ابوعيدة
84_ كمال عبد النبي
85_ عبد الهادي حسنين
86_ ماهر الشنبار
87_ حسام العجوري
88_ حاتم محمد أبوزكري
89_ داود شهاب
90_ محمد أبو ثريا
91_رماح عبدالعزيز مبارك
92_ سامي الأسطل
93_ سامي أبو ناموس
94_شادى البطش
95_اياد ابراهيم القرا
96_ رامي الشقرة
97- حسن النجار
98- أ. عصام الدعليس
99- النائب: نعيمة الشيخ علي
100- طلعت دحلان
101_مصطفى أبوالسعود
102_محمود اسماعيل
103_فادى تيسير الأشقر
104-سالم قديح
105_ سامي محمد الشاعر
106_سمرعبدالعزيز الرنتيسى
107_محمدعبدالرحيم الأغا
108_أحمدفضل البطة.
109_النائب: مشير المصري
110_ أحمد عياد محيسن
111_ حمدى اسعد الدلو
112_ سميرة نصار
113_ عبدالله الشوربجى
114_ إيهاب الغصين
115_ هشام ابو مطير
116_ أحمدسعيد الشوربجى
117_ علاء المشهراوى
118_ حمودة علي شراب
119_أحمد مشتهى
120_المستشار: أشرف فارس
121_يحيى محي الدين الاسطل
122_ماهر على ابوصبحة
123_ابراهيم عمر المصرى
124_المستشار: عمر نوفل
125_عبدالكريم حمدى الشاعر
126_ صالح عطية الغلبان
127- حسام بدران
128_ طلال أبوظريفة
129- سامر موسي
130- مصطفى يوسف اللداوى
131- أكرم رضوان
132_ رائد عبدالرحيم المزين
133_ ماهر أحمد يعقوب
134_ غسان محمود الاسطل
135-نضال أبو حبل
136- محمد الهباش
137-سعيد وشح
138- ماجد خضير
139-رافت ابو دقن
140- وليد الخرطي
141- محمد سالم الريفي
142- عبد الكريم سعيد شمالي
143- عبد الرحمن الريفي
144_صخر الترك
145-كريم على صلوحة
146-ضياء زيارة
147-اياد شلح
148-طلال المصري
149-معتز عنتر
150-صفوت حسنين
151-رمزي حبوب
152- جابر موسى ابوجراد
153- اعتماد الطرشاوي
154- محمد خميس فروانة
155- سعد عاشور
156- هشام بربخ
157_ مهدى ابوحسنين
158_ أكرم منصور
159_ تيسير محيسن
160_ ايمن محمدابوزهرى
161_ ايمان مارى.
162_ عائشة عبدالقادر
163_ محمد محمود
164_سحر سمر
165_ محمد العصوب
166_ ذو الفقار سويرجو
167-ماهر مزهر
168_ أحمد الطنانى
169_ عصام ابودقة
170_ اياد عوض الله
171_ هانى الثوابتة
172_ محمدصلاح
173_ سمير زقوت
174_أحمدابوحليمة
175_طارق ابوشلوف
176_جبريل الصوفى
177_خليل القصاص
178_ محمد رضوان
179_محمد طومان
180-جهاد الصرايره
182-عناد ابو وندي
183-عادل الدردساوي
184-سمير مطارنه
185-د محمد يوسف العبادي
186_نياز احمد البيايضة
187_حمزة نياز البيايضة
188_منال الطراونة.
189_محمدعبدالمجيدالاسطل
190_وليد سعيد عمران.
191_محمود حسين الغلبان
192_اياد خالد الشوربجى
193_عماد ابوالروس
194_يوسف الديرى
195_عمادالدين العمصى
196_محمدشتيوى
197_عاطف ابوموسى
198_نائل عبدالهادى
199_فواز احمدالصفطاوى
200_عاطف عدوان
201_عايدة مصطفى قناة
202_كامل العبيسات
203_نضال شاهين
204_عبدالله عزام
205_ايهاب النحال
206_ريم محمد
207_نصر عزام
208_خالد العطار
209_محمدحمش
210_محمدالبرش
211_تسنيم محمد
212_على اليمانى
213_ابتسام صايمة
214_احمدالتواب
215_يحى ابراهيم الشمايلة
216_سلامة سعيد كشكو
217_محمد المواجده
218_احمدجمال مهنا
219_مهنا محمدهزاع مهنا
220_فواز الطيب.
221_انتصار على حمودة
222_محمدالمعايطة
223_خالد المصرى
224_طارق ابوزكرى
225_صلاح العويسى
226_محمدشعت
227_عبد عابدين
228_احمدالنجار
229_عماد عامر
230_ايهاب ابوزيد
231_طاهر ابوزيد
232_طارق سعد
233_محمدجعرور
234_وليد حسنين
235_ايمن شتيوى
236_جمال ابوحبل
237_موسى الترك
238_سعاد حجوا
239_نائل ابوقادوس
240_رامى الحجار
241_سعيدنبهان
242_عبدالحليم دياب
243_ايهاب مقداد
244_محمود صيام.
245_رباح مهنا
246_ مريم أبودقة
247_حسين منصور
248_رائد حسنين
249_بكر أبوصفية
250_محمد رمضان
251_مروان ابو النصر
252_سهير خضر
253_هانى خليل
254_ابراهيم السلطان
255_اياد عوض الله
256_اكتمال حمد
257_محمدالغول
258_نصرالله جرغون
259_وائل محى الدين الزرد
260_رامى الأستاذ
261_ عبدالله الحميدى
262_أحمد زغبر
263_بدر الدين نوفل
264_عماد عفانة
265_عوض السلايمة
266_اياد بركة
267-د.مدحت سعدالله.
268-د. أشرف ماهر دحلان.
269- محمد خليل اربيع.
270- مروان فارس.
271- فارس فارس.
272- محمد رمزي شراب.
273- عبدالله خضر حمدان.
274- سامر عبدالله جرغون.
275- محمد رمضان ابوجامع
276-محمد ربيع شراب.
277- نعيم قبلان.
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