بالأسماء: عريضة وطنية تجمع تواقيع أكثر من 300 شخصية رفضًا لقطع الرواتب

رام الله /سما/

جمعت عريضة وطنية مشتركة باسم "صوت العدالة الوطنية" تواقيع 316 شخصية فلسطينية وعربية رافضة لسياسة رئيس السلطة محمود عباس قطع رواتب الموظفين في قطاع غزة وأهالي الشهداء والأسرى والجرحى على خلفية سياسية.

وقالت العريضة" إنه في الوقت الذي تتعرض فيه القضية الوطنية لتحديات خطيرة وغير مسبوقة، يأتي القرار التعسفي الجائر، والذي جاء بعد سلسلة إجراءات ظالمة؛ ليضيف آلاف الموظفين من غزة إلى قائمة المقطوعة رواتبهم تعسفًا".

ولفتت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة ضد أهلنا في غزة عبر تشديد جريمة الحصار واستمرار الانتهاكات، وتصاعد العدوان الذي طال كل الأرض الفلسطينية.

وأكدت العريضة أن القرار كان انتقائيًا وجاء لأغراض سياسية باستهداف موظفين من حماس والجهاد والتيار الإصلاحي لحركة فتح بالإضافة لأسر الشهداء والأسرى.

وأدانت بأشد العبارات كل الإجراءات والممارسات غير الدستورية والقانونية التي تمس حقوق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والتي طالت الموظفين ورواتب الشهداء والأسرى والنواب.

وأوضحت أن موقع الرئاسة لازال يمارس سطوته ويمعن في إذلال ومعاقبة أبناء قطاع غزة بشكل غير أخلاقي.

وقالت العريضة إن: "موقع الرئاسة يجب أن ينأى بنفسه عن التجاذبات في الساحة الفلسطينية، أو أن يستخدم سلطاته في التغول على شعبنا وحقوقه المشروعة".

وطالبت أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير –وإن كانوا قد تصدروا هذا الموقع بنزعة متفردة- بضرورة القيام بدور مسؤول، واتخاذ مواقف فاعلة تُنهي نزيف القرارات الجائرة والممارسات العدوانية من قبل رئيس السلطة.

كما طالبت العريضة المؤسسات والمراكز الحقوقية بتبني قضايا الموظفين والعمل على نقلها إلى الهيئات القضائية المختلفة في أسرع وقت.

ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها في المنطقة نيكولاى ميلادينوف والاتحاد الأوروبي وبعثتها في الأراضي الفلسطينية، ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل الفوري لوضع حد لحالة الابتزاز والعربدة الممارسة من قبل رئاسة السلطة.

وتواصلت خصومات الحكومة على رواتب الموظفين بغزة بنسبة تصل إلى 50% فيما تم قطع رواتب الآلاف وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، فيما تلقى الموظفون بالضفة الغربية المحتلّة رواتب كاملة.

نص العريضة:

بيان للرأي العام..

حول قطع رواتب الموظفين وأهالي الشهداء والأسرى والجرحى.

في الوقت الذي تتعرض فيه القضية الوطنية لتحديات خطيرة وغير مسبوقة، وفى ظل الهجمة الصهيونية الشرسة ضد أهلنا في قطاع غزة عبر تشديد جريمة الحصار واستمرار الانتهاكات، وتصاعد العدوان الذي طال كل الأرض الفلسطينية، يأتي القرار التعسفي الجائر من خلال رئيس السلطة محمود عباس، والذي جاء بعد سلسلة إجراءات ظالمة؛ ليضيف آلاف الموظفين من أهلنا في قطاع غزة إلى قائمة المقطوعة رواتبهم تعسفاً.

ومن هنا فإن مقتضيات الواجب الوطني والأخلاقي تفرض علينا إصدار هذا البيان الوطني الجامع المشترك، حيث أننا نؤكد على ما يلي:

أولًا: إن القرار كان انتقائياً وجاء لأغراض سياسية باستهداف موظفين من حماس والجهاد والتيار بالإضافة لأسر الشهداء والأسرى.

ثانياً: ندين بأشد العبارات كل الإجراءات والممارسات غير الدستورية والقانونية التي تمس حقوق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والتي طالت الموظفين ورواتب الشهداء والأسرى والنواب.

ثالثًا: موقع الرئاسة لازال يمارس سطوته ويمعن في إذلال ومعاقبة أبناء قطاع غزة بشكل غير أخلاقي.

رابعًا: إن موقع الرئاسة يجب أن ينأى بنفسه عن التجاذبات في الساحة الفلسطينية، أو أن يستخدم سلطاته في التغول على شعبنا وحقوقه المشروعة.

خامسًا: نطالب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وإن كانوا قد تصدروا هذا الموقع بنزعة متفردة، بضرورة القيام بدور مسؤول، واتخاذ مواقف فاعلة تُنهي نزيف القرارات الجائرة والممارسات العدوانية من قبل رئيس السلطة.

سادسًا: نطالب المؤسسات والمراكز الحقوقية بتبني قضايا الموظفين والعمل على نقلها إلى الهيئات القضائية المختلفة في أسرع وقت.

سابعاً: نطالب الأمم المتحدة ومبعوثها في المنطقة السيد نيكولاى ميلادينوف والاتحاد الأوروبي وبعثتها في الأراضي الفلسطينية، ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل الفوري لوضع حد لحالة الابتزاز والعربدة الممارسة من قبل رئاسة السلطة.

اسماء الموقعين :

1_ أحمد أبو زهري

2_ نضال خضرة

3_ سلامة عمر معروف

4- إحسان الجمل

5_ عبدالله العقاد

6_منار أبو سمرة

7_ يسرى الغول

8_ إياد الدريملى

9_ كمال موسى

10_ علي تكريم البطة

11_ محمد إبراهيم المدهون

12- أشرف إسماعيل القدرة

13_محمود الغفرى

14_وسيم الفليت

15_ إسماعيل الثوابتة

16_حسن رفيق المدهون

17_ الأسير: المحررحسن لافى

18_ ماجد أبودية

19_ أكرم الحايك

20_ محمود بارود

21_ خالد الأسطل

22_ ربيع أبوحطب

23_ أحمد حمدان

24_ صلاح برهوم

25- ابتسام خليل

26_ أدوارد كتورة

27_ إبراهيم حبيب

28- محمد ابوشباك

29- أيمن عبدالعزيز شاهين

30_ جبر الداعور

31- النائب: صلاح البردويل

32_ماجد الزبدة

33_ ابراهيم عبد القادر الطهراوي

34- طاهر حسن أبو زيد

35- غسان جابر

36- محمد القر

37- نعيم الشواف

38- أحمد الرفاعي

39- أحمد البحري

40- محمد الحرازين

41- عبد الحميد المصري

42- عماد الحديدي

43- مصباح ابوكرش

44- غسان جادالله

45- عبد الحكيم عوض

46- شرحبيل الغريب

47- عبدالمعطي مبروك

48- حسن ابوحشيش

49- النائب: هدي نعيم

50- نعيم ابوعنزة

51- ياسر ابوهين

52- ياسر عبد الغفور

53- محمود مرداوي

54- عماد محسن

55- رشيد ابوشباك

56- صلاح الوادية

57- رمزي نادر

58- ثائر ابو عطيوي

59- صلاح عبد العاطي

60- احمد العبادلة

61- ابراهيم صلاح

62- فرج العقاد

63- عبداللطيف الأسطل

64_ النائب: إسماعيل الأشقر

65_ هشام الدسوقي

66_ كامل أبو ماضي

67_ أحمد الخضري

68_ راغب الفرا

69_ علاء النزلي

70_ ربحي الجديلي

71_ يوسف عليان

72_ عيسى علوان

73_ عدلي عوض

74_ جهاد أبولحية

75_ جمال الزعانين

76_ فخري جمعة

77_ أحمد أنور الغلبان

78_ أحمد حسني

79_ إيهاب ميعاري

80_ بسام القهوجي

81_ حسن ابويوسف

82_ خالد المصري

83_ ابراهيم ابوعيدة

84_ كمال عبد النبي

85_ عبد الهادي حسنين

86_ ماهر الشنبار

87_ حسام العجوري

88_ حاتم محمد أبوزكري

89_ داود شهاب

90_ محمد أبو ثريا

91_رماح عبدالعزيز مبارك

92_ سامي الأسطل

93_ سامي أبو ناموس

94_شادى البطش

95_اياد ابراهيم القرا

96_ رامي الشقرة

97- حسن النجار

98- أ. عصام الدعليس

99- النائب: نعيمة الشيخ علي

100- طلعت دحلان

101_مصطفى أبوالسعود

102_محمود اسماعيل

103_فادى تيسير الأشقر

104-سالم قديح

105_ سامي محمد الشاعر

106_سمرعبدالعزيز الرنتيسى

107_محمدعبدالرحيم الأغا

108_أحمدفضل البطة.

109_النائب: مشير المصري

110_ أحمد عياد محيسن

111_ حمدى اسعد الدلو

112_ سميرة نصار

113_ عبدالله الشوربجى

114_ إيهاب الغصين

115_ هشام ابو مطير

116_ أحمدسعيد الشوربجى

117_ علاء المشهراوى

118_ حمودة علي شراب

119_أحمد مشتهى

120_المستشار: أشرف فارس

121_يحيى محي الدين الاسطل

122_ماهر على ابوصبحة

123_ابراهيم عمر المصرى

124_المستشار: عمر نوفل

125_عبدالكريم حمدى الشاعر

126_ صالح عطية الغلبان

127- حسام بدران

128_ طلال أبوظريفة

129- سامر موسي

130- مصطفى يوسف اللداوى

131- أكرم رضوان

132_ رائد عبدالرحيم المزين

133_ ماهر أحمد يعقوب

134_ غسان محمود الاسطل

135-نضال أبو حبل

136- محمد الهباش

137-سعيد وشح

138- ماجد خضير

139-رافت ابو دقن

140- وليد الخرطي

141- محمد سالم الريفي

142- عبد الكريم سعيد شمالي

143- عبد الرحمن الريفي

144_صخر الترك

145-كريم على صلوحة

146-ضياء زيارة

147-اياد شلح

148-طلال المصري

149-معتز عنتر

150-صفوت حسنين

151-رمزي حبوب

152- جابر موسى ابوجراد

153- اعتماد الطرشاوي

154- محمد خميس فروانة

155- سعد عاشور

156- هشام بربخ

157_ مهدى ابوحسنين

158_ أكرم منصور

159_ تيسير محيسن

160_ ايمن محمدابوزهرى

161_ ايمان مارى.

162_ عائشة عبدالقادر

163_ محمد محمود

164_سحر سمر

165_ محمد العصوب

166_ ذو الفقار سويرجو

167-ماهر مزهر

168_ أحمد الطنانى

169_ عصام ابودقة

170_ اياد عوض الله

171_ هانى الثوابتة

172_ محمدصلاح

173_ سمير زقوت

174_أحمدابوحليمة

175_طارق ابوشلوف

176_جبريل الصوفى

177_خليل القصاص

178_ محمد رضوان

179_محمد طومان

180-جهاد الصرايره

182-عناد ابو وندي

183-عادل الدردساوي

184-سمير مطارنه

185-د محمد يوسف العبادي

186_نياز احمد البيايضة

187_حمزة نياز البيايضة

188_منال الطراونة.

189_محمدعبدالمجيدالاسطل

190_وليد سعيد عمران.

191_محمود حسين الغلبان

192_اياد خالد الشوربجى

193_عماد ابوالروس

194_يوسف الديرى

195_عمادالدين العمصى

196_محمدشتيوى

197_عاطف ابوموسى

198_نائل عبدالهادى

199_فواز احمدالصفطاوى

200_عاطف عدوان

201_عايدة مصطفى قناة

202_كامل العبيسات

203_نضال شاهين

204_عبدالله عزام

205_ايهاب النحال

206_ريم محمد

207_نصر عزام

208_خالد العطار

209_محمدحمش

210_محمدالبرش

211_تسنيم محمد

212_على اليمانى

213_ابتسام صايمة

214_احمدالتواب

215_يحى ابراهيم الشمايلة

216_سلامة سعيد كشكو

217_محمد المواجده

218_احمدجمال مهنا

219_مهنا محمدهزاع مهنا

220_فواز الطيب.

221_انتصار على حمودة

222_محمدالمعايطة

223_خالد المصرى

224_طارق ابوزكرى

225_صلاح العويسى

226_محمدشعت

227_عبد عابدين

228_احمدالنجار

229_عماد عامر

230_ايهاب ابوزيد

231_طاهر ابوزيد

232_طارق سعد

233_محمدجعرور

234_وليد حسنين

235_ايمن شتيوى

236_جمال ابوحبل

237_موسى الترك

238_سعاد حجوا

239_نائل ابوقادوس

240_رامى الحجار

241_سعيدنبهان

242_عبدالحليم دياب

243_ايهاب مقداد

244_محمود صيام.

245_رباح مهنا

246_ مريم أبودقة

247_حسين منصور

248_رائد حسنين

249_بكر أبوصفية

250_محمد رمضان

251_مروان ابو النصر

252_سهير خضر

253_هانى خليل

254_ابراهيم السلطان

255_اياد عوض الله

256_اكتمال حمد

257_محمدالغول

258_نصرالله جرغون

259_وائل محى الدين الزرد

260_رامى الأستاذ

261_ عبدالله الحميدى

262_أحمد زغبر

263_بدر الدين نوفل

264_عماد عفانة

265_عوض السلايمة

266_اياد بركة

267-د.مدحت سعدالله.

268-د. أشرف ماهر دحلان.

269- محمد خليل اربيع.

270- مروان فارس.

271- فارس فارس.

272- محمد رمزي شراب.

273- عبدالله خضر حمدان.

274- سامر عبدالله جرغون.

275- محمد رمضان ابوجامع

276-محمد ربيع شراب.

277- نعيم قبلان.

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