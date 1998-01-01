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الهيئة المستقلة تخاطب الرئيس إصدار عفو خاص عن المواطن زيادة

الجمعة 15 فبراير 2019 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة المستقلة تخاطب الرئيس إصدار عفو خاص عن المواطن زيادة



رام الله /سما/

خاطبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" السيد الرئيس محمود عباس لإصدار عفو خاص عن المواطن عمر خليل عطا لله زيادة (51 عاماً)، المسجون منذ ما يزيد عن شهرين في نظارة شرطة العبيدية، بناءً على حكم قضائي.

 وجاء في المخاطبة، تأكيد الهيئة على أن احترام هيبة ومكانة القضاء واجب على الجميع. وأشارت الهيئة إلى أنه ,نظرا إلى سن المتهم وظروفه الاجتماعية والسياق الذي ارتبكت فيه المخالفة القانونية، ونظرا لأنه قد قضى مدة تجاوزت شهرين في السجن، فإنها تلتمس من سيادة الرئيس بالنيابة عن العائلة استخدام سلطاته الدستورية بإصدار عفو خاص عن المواطن.

يذكر أن المواطن زيادة مسجون في نظارة شرطة العبيدية منذ أكثر من 66 يوماً بناءً على حكم قضائي لمدة عام من قبل محكمة صلح بيت لحم في القضية رقم(1742/17)، بسبب تلفظه عبارة اعتبرتها المحكمة مسيئة. وقد أثارت قضية المواطن جدلا كبيرا على وسائل الإعلام باعتبار أن العقوبة قاسية وغير متناسبة مع التهمة الموجهة للمواطن. 

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