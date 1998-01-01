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الاحتلال يجرف اراض ويضع سواتر ترابية في عوريف جنوب نابلس

الجمعة 15 فبراير 2019 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، اراض في قرية عوريف جنوب نابلس. 

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس ، "ان قوات الاحتلال شرعت باعمال تجريف شرقي عوريف، ووضعت سواتر ترابية في مناطق مصنفة "ب". 

واضاف، ان اعمال التجريف تتم بالقرب من خزان المياه للقرية ومدرسة عوريف، وذلك بهدف تسهيل اقتحام المستوطنين والجيش من مستوطنة "يتسهار"

واكد دغلس، ان اعمال التجريف تحرم الاهالي من دخول اراضيهم التي تقدر بـ200 دونم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت القرية الليلة الماضية وداهمت عدة منازل وفتشتها واستجوبت عددا من الشبان دون ان يبلغ عن اعتقال احد منهم.

#الاحتلال

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