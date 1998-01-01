  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

سي ان ان : الرياض هرّبت سعوديين ارتكبوا جرائم في أميركا وكندا

الجمعة 15 فبراير 2019 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
سي ان ان : الرياض هرّبت سعوديين ارتكبوا جرائم في أميركا وكندا



واشنطن/وكالات/

ذكرت قناة "سي إن إن" الأميركية أن السعودية أصدرت جوازات سفر مزورة لتهريب عدد من مواطنيها الذين ارتكبوا جرائم في الولايات المتحدة وكندا، رغم وجود دعاوى قضائية بحقهم.

وقالت القناة في تقرير لها إن طالبا سعوديا (20 عاما)، تسبب بموت مواطن أميركي (16 عاما)، في حادث سير خلال تجاوزه حدود السرعة في ولاية أوريغون الأميركية.

وأوضح التقرير أن السلطات الأميركية طالبت بمحاكمة الطالب السعودي بتهمة القتل العمد، إلا أن السعودية دفعت كفالة بقيمة 100 ألف دولار للإفراج عنه.

ولفت إلى أن الطالب السعودي اختفى عن الأنظار قبل أسبوعين من موعد مثوله أمام القضاء الأميركي.

ووفقا للتقرير، يعتقد المسؤولون الأميركيون أن الطالب السعودي أخذ جواز سفر مزور بمساعدة سفارة أو قنصلية بلاده، وغادر البلاد بطائرة خاصة.

وأشار إلى أن الرياض دفعت كفالات للإفراج عن 17 سعوديا متهما بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة وكندا، وساعدتهم على مغادرة البلاد بجوازات سفر مزورة قبل بدء محاكماتهم.

ومن بين الجرائم التي ارتكبها هؤلاء السعوديون، حسب القناة الأميركية، حوادث سير واغتصاب وتحرش جنسي واستغلال الأطفال إباحيا.

الأكثر قراءة اليوم

صور: لحظات تطبيع تاريخية مع اسرائيل في قمة وارسو للشرق الأوسط ونتنياهو يشيد

نزال يتحدث عن المصالحة و حصار غزة ومواجهة الاحتلال والمختطفين الأربعة بمصر

نتنياهو : نقيم علاقات مع كافة الدول العربية الا سوريا

اصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح

وزير الخارجية اليمني يعلق على جلوسه بجانب نتنياهو وهذا ما قاله ..

الرئاسة تعقب على مؤتمر وارسو وهذا ما قالته...

كرشنير: صفقة القرن سيتم طرحها بعد الانتخابات الاسرائيلية

الأخبار الرئيسية

صحيفة: «حماس» ستستعيد «أبو سالم» وهنية «باقٍ» في القاهرة لهذا السبب..

هارتس: حماس ستلجأ الى التصعيد وإسرائيل لا تفضل الحرب البرية بغزة

أندونيسا ترغم أستراليا على التراجع عن نقل سفارتها للقدس

الاحمد: لا اجتماعات للمصالحة ووزير الخارجية الروسي شعر "بالغضب من حركتي حماس والجهاد"

استعدادات للمشاركة في جمعة "غزة عصية على الانكسار" وتعليمات مشددة لجيش الاحتلال