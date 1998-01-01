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الاحتلال يغلق 200 دونم من أراضي عوريف أمام أصحابها

الجمعة 15 فبراير 2019 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق 200 دونم من أراضي عوريف أمام أصحابها



رام الله / سما /

باشرت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة عمليات تجريف واقامة سواتر ترابية في المنطقة الشرقية من قرية عوريف، بغية اغلاق مساحات من أراضي القرية أمام أصحابها.

وجاء هذا الاعتداء بعد ساعات من إصابة أربعة مواطنين برصاص جنود الاحتلال خلال تصدي اهالي عوريف امس الخميس لعشرات المستوطنين الذين هاجموا جرافة كانت تشق طريقا زراعيا في عوريف، وذلك لمنعهم من شق الطريق.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، ان قوات الاحتلال والمستوطنين يسعون لفرض وقائع على الارض بغية السيطرة على المزيد من اراضي المواطنين في قرية عوريف الواقعة جنوب نابلس، وذلك من خلال منعهم من الوصول الى اراضيهم حيث تم امس منعهم من شق طريق زراعية من قبل الجيش والمستوطنين، ويجري اليوم اقامة سواتر ترابية لمنعهم من الوصول الى اراضيهم.

وتقدر مساحة الاراضي المستهدفة بالاغلاق الذي باشر الاحتلال القيام به عبر عمليات تجريف واقامة سواتر ترابية اليوم الجمعة، باكثر من 200 دونم تقع ضمن المنطقة المصنفة "ب" كما اشار دغلس، الذي اوضح ان عمليات التجريف ووضع السواتر جاءت بعد ساعات من احتجاجات مستوطني "ايتسهار" المقامة على اراضي قرى جنوب نابلس، لمنع اهالي عوريف من شق طريق زراعية كانوا يعملون عليها للوصول الى اراضيهم امس الخميس، حيث هاجم المستوطنون الاهالي لمنعهم من شق الطريق.

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