وزير خارجية البحرين لصحفي اسرائيلي حول لقاء نتنياهو : "سيحدث هذا في نهاية الامر"

القدس المحتلة / سما /

صرّح وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الخميس، الذي يشارك في مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط، بأنه "يؤمن بإقامة علاقات دبلوماسية بين بلاده وإسرائيل، في المستقبل".

وجاء تصريح الوزير البحريني، ردا على سؤال صحفي اسرائيلي حول موعد الانفراج بالعلاقات، بين إسرائيل والبحرين، وموعد دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لزيارة المملكة، حيث أجاب "سيحدث ذلك عندما يحدث"، وحين سُئل إن ما كان هذا سيكون قريبا، قال "سيحدث هذا في نهاية الامر".

من جانبه عبّر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن تقديره لهذا الاجتماع، "الذي ضم 60 وزيرا للخارجية، بما فيهم العرب للمرة الاولى، للوقوف معا ضد إيران".

وأكد نتنياهو في حديثه مع الصحافيين، "تم إحراز تقدم في الاتصالات مع الدول التي ليس لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها"، ولكنه رفض الكشف عمن التقى معهم على هامش المؤتمر.

وأثنى نتنياهو على "وزراء الخارجية العرب، الذين يقفون في المؤتمر، أمام المجتمع الدبلوماسي الدولي، ويتحدثون مع إسرائيل بنفس الرسائل، ضد ذات العدو-إيران".