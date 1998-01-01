تغريدة لنتنياهو عن إيران تثير ضجة.. تم تعديلها لاحقا

القدس المحتلة / سما /

أثارت تغريدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إيران، ضجة واسعة، على خلفية مؤتمر "وارسو".

وبحسب موقع "المصدر" الإسرائيلي، فإن "الترجمة غير الدقيقة"، هي من تسببت بالجدل، ما دفع حساب مكتب نتنياهو إلى استبدالها بتغريدة جديدة.

ونشر مكتب نتنياهو تغريدة جاء فيها، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي ينوي تجنيد ائتلاف لشن "حرب" عسكرية ضد إيران.

إلا أن الحساب حذف التغريدة، وعدلها بتغريدة أخرى، جا فيها أنه يقصد "النضال" ضد إيران.

وكان نتنياهو قال في المؤتمر إن "اللقاء في الواقع هو لقاء مع ممثلين عن دول عربية رائدة، يتعاونون مع إسرائيل لدفع المصالح المشتركة للنضال ضد إيران".



ولم يفوت وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف التغريدة قبل تعديلها، قائلا: "كنا نعرف دائما طموحات نتنياهو. يعرف العالم الآن وكل من يشارك في مهزلة وارسو هذه الحقيقة الآن".