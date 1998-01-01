وزير الخارجية اليمني يعلق على جلوسه بجانب نتنياهو وهذا ما قاله ..

القدس المحتلة / سما /

علق وزير الخارجية اليمني خالد اليماني على جلوسه إلى جانب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مؤتمر (وارسو) حول الشرق الأوسط.



وقال اليماني في تغريدة على حسابه على "تويتر": "إن موقف اليمن والرئيس هادي من القضية الفلسطينية وشعبها وقيادته ثابت ولا يقبل المزايدة عليه وقد تجلى في توجيهات فخامته عندما قدت التحرك العربي في الأمم المتحدة لمواجهة المساس بالقدس".



وتابع : "المشاركة في وارسو لم تكن لمناقشة فلسطين بل لحشد المجتمع الدولي لمواجهة التوسعية الإيرانية في اليمن".



وقال "إن الاخطاء البروتوكولية هي مسؤولية الجهات المنظمة، كما هو الحال دائما في المؤتمرات الدولية. كان التواجد اليمني في وارسو، لمواجهة إيران، جزء من معركة استعادة الشرعية التي لا ينسحب منها إلا الجبناء. محاولات وضع صبغات مخالفة للواقع لغرض المزايدة السياسية لن يثنينا عن الدفاع عن اليمن".

و علق نتنياهو على جلوسه إلى جانب وزير خارجية اليمن في المؤتمر قائلا "إن إسرائيل تصنع التاريخ" مضيفا "شهدنا أمس لحظة تاريخية فارقة. في نفس القاعة، بمشاركة 60 وزير خارجية وممثلين من عشرات الحكومات.