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الجيش الاسرائيلي يعطي جنوده دواء ريتالين المُساعد على التركيز

الجمعة 15 فبراير 2019 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يعطي جنوده دواء ريتالين المُساعد على التركيز



القدس المحتلة / سما /

سمح سلاح الطبية بالجيش الاسرائيلي بتوزيع دواء ريتالين المشهور على جنوده في الوحدات المقاتلة المختلفة، حيث صدر قرار لجميع الأطباء العسكريين بمنح الجنود هذا الدواء  لزيادة التركيز وعلاج مشاكل السمع المختلفة.

ووفقا لموقع يديعوت أحرونوت فقد كان الجيش يمنع في الماضي الأطباء العسكريين من إعطاء الدواء المذكور للجنود بدون عرضهم على أطباء متخصصين كأطباء الأعصاب والأطباء النفسيين، إلا أن الجيش قرر السماح بذلك لجميع الأطباء العسكريين بعد الإقبال المتزايد من الجنود على أطباء الأعصاب والنفسيين.

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