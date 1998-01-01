الجيش الاسرائيلي يعطي جنوده دواء ريتالين المُساعد على التركيز

القدس المحتلة / سما /

سمح سلاح الطبية بالجيش الاسرائيلي بتوزيع دواء ريتالين المشهور على جنوده في الوحدات المقاتلة المختلفة، حيث صدر قرار لجميع الأطباء العسكريين بمنح الجنود هذا الدواء لزيادة التركيز وعلاج مشاكل السمع المختلفة.

ووفقا لموقع يديعوت أحرونوت فقد كان الجيش يمنع في الماضي الأطباء العسكريين من إعطاء الدواء المذكور للجنود بدون عرضهم على أطباء متخصصين كأطباء الأعصاب والأطباء النفسيين، إلا أن الجيش قرر السماح بذلك لجميع الأطباء العسكريين بعد الإقبال المتزايد من الجنود على أطباء الأعصاب والنفسيين.