استعدادات للمشاركة في جمعة "غزة عصية على الانكسار" وتعليمات مشددة لجيش الاحتلال

غزة / سما /

يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "غزة عصية على الانكسار" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "غزة عصية على الانكسار" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.

في سياق متصل قالت مصادر عبرية ان قيادة الجيش الاسرائيلي اعطت الضوء الاخضر للجنود باطلاق النار مباشرة على المتظاهرين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة اليوم الجمعة.

وأضافت ان قيادة الجيش سمحت باطلاق النار مباشرة على الجزء العلوي لاي مواطن فلسطيني يحاول الاقتراب من السياج أو يحاول القاء عبوات على الجنود.

وطالبت من الجنود اليقظة والحذر من احتمالات وقوع علميات قنص أو استهداف مباشر.