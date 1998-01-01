  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استعدادات للمشاركة في جمعة "غزة عصية على الانكسار" وتعليمات مشددة لجيش الاحتلال

الجمعة 15 فبراير 2019 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استعدادات للمشاركة في جمعة "غزة عصية على الانكسار" وتعليمات مشددة لجيش الاحتلال



غزة / سما /

يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "غزة عصية على الانكسار" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "غزة عصية على الانكسار" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.

في سياق متصل قالت مصادر عبرية ان قيادة الجيش الاسرائيلي اعطت الضوء الاخضر للجنود باطلاق النار مباشرة على المتظاهرين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة اليوم الجمعة.

وأضافت ان قيادة الجيش سمحت باطلاق النار مباشرة على الجزء العلوي لاي مواطن فلسطيني يحاول الاقتراب من السياج أو يحاول القاء عبوات على الجنود.

وطالبت من الجنود اليقظة والحذر من احتمالات وقوع علميات قنص أو استهداف مباشر.

الأكثر قراءة اليوم

صور: لحظات تطبيع تاريخية مع اسرائيل في قمة وارسو للشرق الأوسط ونتنياهو يشيد

مصدر أمني : أخذ بصمات موظفي السلطة في معبر أبو سالم لدواع أمنية وقضايا يجري التحقيق فيها

صحيفة : هنية يسعى لجلب أموال "حماس" المحتجزة في مصر

فيديو: تركي الفيصل لصحفي إسرائيلي: آمل أن أزور "إسرائيل" .. و" لازم تتزوج فتاة عربية

ليبرمان : المواجهة القادمة مع غزة ستكون الاخيرة

40 دولة ضاعفت تمويلها لـ"الأونروا" بعد قطع المساعدات الأميركية

الفائز النذل.. أخفى وجهه عند استلام المليون دولار

الأخبار الرئيسية

الاحمد: لا اجتماعات للمصالحة ووزير الخارجية الروسي شعر "بالغضب من حركتي حماس والجهاد"

الاحمد

نزال يتحدث عن المصالحة و حصار غزة وموسكو ومواجهة الاحتلال والمختطفين الأربعة بمصر

الارباك الليلي

اصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح

نتنياهو : نقيم علاقات مع كافة الدول العربية الا سوريا و نتطلع إلى قبول خطة ترامب وأمريكا قلقة على أمننا

السيسي ونتنياهو

مباحثات سرية بين "إسرائيل" ومصر وهذا ما تناولته..