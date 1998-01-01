طقس فلسطين : أمطار فوق معظم المناطق ليلاً

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الجمعة انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة، وخلال ساعات النهار تسقط الأمطار على بعض المناطق الشمالية من البلاد، وتمتد خلال ساعات الليل لمعظم المناطق، وتكون مصحوبة بالبرد والرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم غد السبت لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بالبرد والعواصف الرعدية أحياناً فوق المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها ادنى من معدلاتها لمثلهذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نهاراً، وبارداً إلى شديد البردة ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الاثنين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.