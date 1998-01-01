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لقاء فلسطيني ايراني في الاردن

الخميس 14 فبراير 2019 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء فلسطيني ايراني في الاردن



عمان /سما/

استقبل سليم الزعنون  رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في مقر المجلس في عمان، مساء اليوم الخميس، مجتبى فردوسي سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاردن، الذي جاء مودعا بسبب انتهاء مدة عمله في المملكة الاردنية الهاشمية.

وشكر فردوسي رئيس المجلس على تواصله واهتمامه باستمرار العلاقة الطيبة بين فلسطين وايران.

من جانبه،  قدم الزعنون الشكر والتقدير للسفير على حسن دوره ومتابعته للشؤون المشتركة بين البلدين، حيث قدم له درع المجلس الوطني الفلسطيني تقديرا لجهوده.

وجرى اللقاء بحضور اسماعيل الياسين القائم بأعمال السفارة، وعن الجانب الفلسطيني كل من محمد صبيح امين سر المجلس وخالد مسمار ونجيب القدومي عضوي المجلس.

#فلسطين #ايران #الاردن

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