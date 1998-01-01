حماس تستنكر الهجوم ضد الحرس الثوري الإيراني

غزة / سما /

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف قافلة للحرس الثوري الإيراني، وأدى إلى مقتل 27 عنصرا من الحرس الثوري الايراني.

وقالت الحركة بيانها، "إن هذا الهجوم الإرهابي لا يخدم سوى أعداء الأمة الذين يتربصون بها الدوائر، ويراهنون على تفتيتها وتغذية صراعاتها وضرب أمنها واستقرارها، للسيطرة على مقدراتها ونهب ثرواتها، وخدمة المصالح والمشاريع الصهيوأمريكية في المنطقة".

وتوجهت حركة حماس، بخالص التعازي والمواساة "للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا، ولأهالي الضحايا، سائلين المولى عزّ وجلّ الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، وأن تنعم إيران وسائر بلاد العرب والمسلمين بالأمن والاستقرار والأمان" وفق ما ورد في البيان.ِ