اصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح

غزة / سما /

أصيب مواطن برصاص الاحتلال الاسرائيلي والعشرات بالاختناق ، مساء اليوم الخميس، وذلك خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وذكرت مصادر محلية، نقلا عن شهود عيان اصابة 4 مواطنين بينهم اصابة بشظية عيار ناري في القدم و 3 اخرين بالاختناق من قنابل الغاز خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي شرق رفح جنوب القطاع.

و استمرت فعاليات الارباك الليلي لليوم الرابع على التوالي ، مساء اليوم الخميس، حيث تجمع شبان فلسطينيون، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

واطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز بشكل مكثف صوب عشرات المتظاهرين شرقي مدينة رفح.

واشعل عشرات الشبان إطارات مطاطية واطلقوا قنابل صوت خلال فعاليات "الإرباك الليلي" قرب السياج الأمني شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وافادت مصادر محلية، بأن اصوات انفجارات وألعاب نارية سُمعت شرق رفح جنوبي القطاع، تعود لفعاليات الارباك الليلي هناك.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام عبرية، بسماع دوي انفجارات قوية في غلاف غزة بسبب بدء "الإرباك الليلي" على حدود قطاع غزة.

وقال موقع "حدشوت 24 العبري"، إن 30 قنبلة أنبوبية أطلقت على جنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الفاصل ​​في جنوب قطاع غزة دون إصابات.

وأضاف: أن قناص من الجيش الإسرائيلي أطلق النار على ركبة فلسطيني بعد أن ألقى عبوة متفجرة على القوات قرب السياج الفاصل ​​في جنوب قطاع غزة.

يتبع...