  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح

الخميس 14 فبراير 2019 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح



غزة / سما /

أصيب مواطن برصاص الاحتلال الاسرائيلي والعشرات بالاختناق ، مساء اليوم الخميس،  وذلك خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وذكرت مصادر محلية، نقلا عن شهود عيان اصابة 4 مواطنين بينهم اصابة بشظية عيار ناري في القدم و 3 اخرين بالاختناق من قنابل الغاز خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي شرق رفح جنوب القطاع.

و استمرت فعاليات الارباك الليلي لليوم الرابع على التوالي ، مساء اليوم الخميس، حيث تجمع شبان فلسطينيون، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

واطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز بشكل مكثف صوب عشرات المتظاهرين شرقي مدينة رفح.

واشعل عشرات الشبان إطارات مطاطية واطلقوا قنابل صوت خلال فعاليات "الإرباك الليلي" قرب السياج الأمني شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وافادت مصادر محلية، بأن اصوات انفجارات وألعاب نارية سُمعت شرق رفح جنوبي القطاع، تعود لفعاليات الارباك الليلي هناك.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام عبرية، بسماع دوي انفجارات قوية في غلاف غزة بسبب بدء "الإرباك الليلي" على حدود قطاع غزة.

وقال موقع "حدشوت 24 العبري"، إن 30 قنبلة أنبوبية أطلقت على جنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الفاصل ​​في جنوب قطاع غزة دون إصابات.

وأضاف: أن قناص من الجيش الإسرائيلي أطلق النار على ركبة فلسطيني بعد أن ألقى عبوة متفجرة على القوات قرب السياج الفاصل ​​في جنوب قطاع غزة.

يتبع...

#الارباك الليلي #رفح #حدود غزة #اصابات #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يفقد اثار احد جنوده عقب مغادرته القاعدة في الجنوب

صحيفة : هنية يسعى لجلب أموال "حماس" المحتجزة في مصر

فيديو: تركي الفيصل لصحفي إسرائيلي: آمل أن أزور "إسرائيل" .. و" لازم تتزوج فتاة عربية

اسعار العملات مقابل الشيكل

"والا" تكشف:"إسرائيل" تخشى من حرب صاروخية مع حزب الله وحماس

ليبرمان : المواجهة القادمة مع غزة ستكون الاخيرة

مجموعة الاتصالات تعلن نتائجها المالية الاولية للعام 2018

الأخبار الرئيسية

نتنياهو : نقيم علاقات مع كافة الدول العربية الا سوريا و نتطلع إلى قبول خطة ترامب وأمريكا قلقة على أمننا

السيسي ونتنياهو

مباحثات سرية بين "إسرائيل" ومصر وهذا ما تناولته..

1

صور: لحظات تطبيع تاريخية مع اسرائيل في قمة وارسو للشرق الأوسط ونتنياهو يشيد

معبر كرم ابو سالم- ارشيف

مصدر أمني : أخذ بصمات موظفي السلطة في معبر أبو سالم لدواع أمنية وقضايا يجري التحقيق فيها

k

فيديو: تركي الفيصل لصحفي إسرائيلي: آمل أن أزور "إسرائيل" .. و" لازم تتزوج فتاة عربية