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للمرة الاولى... فلسطين تشارك بمؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية

الخميس 14 فبراير 2019 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الاولى... فلسطين تشارك بمؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية



غزة / سما /

تشارك دولة  فلسطين لأول مرة ، في فعاليات مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية في نسخته الخامسة والخمسين، الذي يفتتح غدا الجمعة ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة دولية واسعة.

ويمثل فلسطين ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ، في المؤتمر الذي يعتبر أهم وأكبر لقاء من نوعه على مستوى العالم ، حيث  وصل فرج ميونخ في وقت سابق اليوم، إلى جانب أكثر من 40 رئيس دولة ورئيس وزراء وأكثر من 100 وزير دفاع ووزير خارجية و60 رئيس جهاز إستخبارات من مختلف أنحاء العالم.

وشهد مكان انعقاد المؤتمر في ميونخ عاصمة دولة بافاريا الحرة غرب جنوب ألمانيا الإتحادية، إجراءات أمنية مشددة، وانتشر 5 آلاف عنصر من القوات الخاصة الألمانية، وأحاطت قوى الأمن المؤتمر بمربع أمني لتأمين حماية الشخصيات الهامة المشاركة في المؤتمر.

ويأتي عقد المؤتمر وسط تأكيدات ألمانية بوجوب تغيير النظام العالمي ووضع حد لتفرد أمريكا عالميا.

ومن المشاركين في المؤتمر مستشارة المانيا الاتحادية أنجيلا ميركل ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد ونائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مايك بينيس ووزير الخارجية الروسي سيرجي لاروف ووزير الشؤون الخارجية الإيراني جواد ظريف ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.

ويعد مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن أهم وأكبر لقاء من نوعه على مستوى العالم، كما يتناول في مائة صفحة الموضوعات المتعلقة بالوضع العالمي والتي سيتم تناولها والتشاور حولها في المؤتمر.

#فلسطين #مؤتمر ميونخ #السياسات الامنية #ماجد فرج

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