نتنياهو : نقيم علاقات مع كافة الدول العربية الا سوريا و نتطلع إلى قبول خطة ترامب وأمريكا قلقة على أمننا

وارسو/وكالات/

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوجود علاقات سرية مع جميع الدول العربية، إلا دولة واحدة.

وقال نتنياهو، إن علاقة بلاده جيدة مع كل الدول العربية باستثناء سورية، وذلك على حسابه الرسمي بموقع تويت

واجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الخميس مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط.

وخلال اللقاء، قال نتنياهو وفق القناة العبرية السابعة، إن العلاقة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة هي الأفضل الآن، وهناك علاقة عميقة بين البلدين ولدينا أصدقاء وحلفاء.

وثمن نتنياهو قرار ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس.

وتطرق نتنياهو إلى توقعات إعلان خطة السلام الأمريكية لترامب، قائلاً: "أتطلع إلى قبول خطة السلام.. الإدارة الأمريكية قلقة على أمن إسرائيل"