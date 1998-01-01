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وصول معتمري الحافلة "المنكوبة" الى المدينة المنورة

الخميس 14 فبراير 2019 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول معتمري الحافلة "المنكوبة" الى المدينة المنورة



الرياض /سما/

قال حسام ابو الرب وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ، اليوم الخميس،  ان حادث السير الذي وقع على طريق المدينة المنورة ، اسفر عن حالة وفاة وهو المعتمر خليل ابو عوض من بلدة الصرة قضاء الخليل.

واوضح ابو الرب ان الوزارة فور تلقيها الخبر، باشرت بالمتابعة مع سفارة دولة فلسطين في السعودية حيث تم الاطمئنان على المصابين حتى مغاردتهم المستشفيات السعودية، ولم يبق سوى حالة واحدة لمعتمرة مصابة بكسر وجار متابعتها.

وشدد على  ان باقي المعتمرين تم ارسالهم الى فنادقهم في المدينة المنورة لاكمال رحلتهم، مضيفا ان الشركة المنظمة للرحلة توجهت على الفور للسعودية لمتابعة كافة الامور الاخرى.

أشار وكيل وزارة الاوقاف الى أنه سيتم دفن المتوفي في المدينه المنورة.

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