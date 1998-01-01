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نتنياهو يعلن عن تعيين وزير خارجية الاحد

الخميس 14 فبراير 2019 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلن عن تعيين وزير خارجية الاحد



القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يعلن  رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال الجلسة القادمة للحكومة يوم الأحد، ا عن تعيين قائم بأعمال وزير الخارجية، بحسب ما أبلغت اليوم "الدولة" المحكمة الإسرائيلية العليا.

وقدم المدعي العام في إسرائيل اليوم، إلى المحكمة "العليا" ردا على الالتماس الذي قدمته حركة جودة الحكم، ضد نتنياهو لاحتفاظه بعدد كبير نسيبا من الحقائب الوزارية، وأُسنِد الرد بشهادة خطيّة من سكرتير الحكومة تساحي برافرمان.

من جانبها،  رحبت الحركة من أجل جودة الحكم، بالتعيين المنتظر لقائم باعمال وزير الخارجية، والذي جاء تحت سيف العملية القانونية التي فصَلت فيها المحكمة "العليا"، معربة عن أملها في أن ينفذ نتنياهو هذه الخطوة بالفعل.

وقالت الحركة إن رئيس الوزراء يجب ان لا يصل إلى وضع يحتفظ فيه بعدد كبير من الوزارات الهامة، مثل: الخارجية والجيش في ذات الوقت.

يشار الى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو يحتفظ بعدد من الوزارات، من بينها: وزارة الخارجية ووزارة الجيش التي أبقاها تحت إمرته بعد استقالة وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان، إثر خلافات مع نتنياهو نفسه.

#نتنياهو #وزير الخارجية الاسرائيلي #الحكومة الاسرائيلية

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