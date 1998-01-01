عشرات المستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.

وقال فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية ، إن 50 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، وأدى بعضهم طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

و فرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب، في حين واصلت منع دخول العشرات من الرجال والنساء للمسجد منذ فترات طويلة.