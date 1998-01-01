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عشرات المستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى

الخميس 14 فبراير 2019 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال،  اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.

وقال فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية ، إن 50 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، وأدى بعضهم طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

و فرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب، في حين واصلت منع دخول العشرات من الرجال والنساء للمسجد منذ فترات طويلة.

#المسجد الاقصى #مستوطنون #القدس

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