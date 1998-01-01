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قرار بعدم دفن جثماني الشهيدين مبارك ونعالوة بمقابر الأرقام

الخميس 14 فبراير 2019 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار بعدم دفن جثماني الشهيدين مبارك ونعالوة بمقابر الأرقام



القدس المحتلة / سما /

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، قرارا يفيد بمنع دفن جثماني الشهيدة سماح مبارك والشهيد أشرف نعالوة في مقابر الأرقام.

وقال محمد محمود محامي مركز معلومات وادي حلوة، انه قدم التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا اليوم للمطالبة بتسليم جثمانها لذويها، وعليه اصدرت المحكمة قرارا يقضي بمنع الجيش والشرطة من دفنها في مقابر الأرقام لحين عقد الجلسة والتي عينت عصر الاثنين القادم للبت بالالتماس المقدم.

وكانت الشهيدة الفتاة سماح مبارك قد استشهدت  نهاية الشهر الماضي برصاص جنود الاحتلال عند حاجز زعيم شرق مدينة القدس، بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن.

في السياق، تمكنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم الخميس، من إنتزاع قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، بعدم دفن الشهيد اشرف نعالوة في مقابر الارقام، لحين البت النهائي في القضية.

وأوضحت الهيئة ان المحكمة ضمت ملف الشهيد نعالوة الى ملف الشهيدين مصباح ابو صبيح وفادي قنبر، واللذان لديهما قضية متطابقة، وتم الحصول سابقا على قرار بعدم التصرف بالجثمانين حتى يتم صدور قرار نهائي من المحكمة الإسرائيلية.

ولفتت الهيئة الى انه تم إنتزاع قرار المحكمة وفقا لإلتماس قدمته الهيئة للعليا الإسرائيلية، طالبت فيه تسليم جثمان الشهيد نعالوة، وعدم التصرف فيه بنقله الى مقابر الأرقام.

#اشرف نعالوة #سماح مبارك #الاحتلال #مقبرة الارقام #هيئة الاسرى

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