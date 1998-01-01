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الرئاسة تعقب على مؤتمر وارسو وهذا ما قالته...

الخميس 14 فبراير 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تعقب على مؤتمر وارسو وهذا ما قالته...



رام الله / سما /

قال نبيل ابو ردينة  الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن قضية الشرق الأوسط هي سياسية وليست أمنية، ومفتاح تحقيق الأمن والاستقرار هو حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح أبو ردينة تعقيبا على مؤتمر وارسو، أنه بدون إيجاد حل للقضية الفلسطينية قائم على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، فإن كل المؤتمرات واللقاءات سيكون مصيرها الفشل وستكون فقط مضيعة للوقت.

وأضاف: ان الاستمرار في مثل هذه المشاريع الفاشلة لن يؤدي سوى إلى خلق مناخ سلبي يستفيد منه المتطرفون وأعداء السلام.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة، على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يمر عبر القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، مشددا على  أن أي حل لا تكون فيه القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ولا يحقق الثوابت الفلسطينية لن يكتب له النجاح.

#نبيل ابو ردينة #الرئاسة الفلسطينية #مؤتمر وارسو

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