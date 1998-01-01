  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

جاستن بيبر منهار ويعاني الاكتئاب.. فما السبب؟

الخميس 14 فبراير 2019 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
جاستن بيبر منهار ويعاني الاكتئاب.. فما السبب؟



وكالات / سما /

قالت صحيفة The Sun  البريطانية، إن المغني جاستن بيبر يعيش لحظات انهيار وتعب في الوقت الحالي، بحسب مصدر أخبر مجلة People  الأمريكية بأنه: “يصارع بعض الشيء”.

لكن بعض أصدقائه يصرون على أن الاكتئاب المزعوم الذي أُصيبَ به صاحبهم ذو الـ24 عاماً لا علاقة له بالمشكلات الزوجية مع هايلي بالدوين، ذات الـ22 عاماً.

وأضافوا: “الأمر لا علاقة له بهيلي، إذ إن السعادة تغمره بزواجه منها، لكن ثمة شيئاً آخر يتصارع معه نفسياً. وهو محاطٌ بأجواءٍ مساعدة جيدة ويتلقى بعض العلاج، بل ويبدو أنه واثقٌ من أنه سيتعافى عما قريب”.

وقال المصدر المذكور إن بيبر يعاني من أنه محط أنظار الجميع، مضيفاً: “بيبر حسَّاسٌ للغاية، ويتصارع كثيراً مع فكرة الشهرة التي تجعله تحت الأنظار طوال الوقت، والجمهور يقتفي أثر كل خطواته، بينما تعترض الكاميرات طريقه دائماً”.

وتابع: “كل ذلك أدى إلى أن طفح به الكيل، وكثيراً ما يشعر أن الجميع خرجوا لملاحقته”.

#جاستن بيبر

الأكثر قراءة اليوم

استخبارات الاحتلال: لهذه الاساب.. حماس قد تبادر للتصعيد واحتمالية كبيرة لحرب خلال 2019

ملادينوف: نحن قريبون من الحرب و10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب بغزة

الاحتلال يفقد اثار احد جنوده عقب مغادرته القاعدة في الجنوب

الغرفة المشتركة: الجمعة المقبلة ستكون اختبارًا نهائيًا للاحتلال

فصائل المقاومة : غزة تجعل المنطقة تقف على برميل من البارود والانفجار قادم

اسعار العملات مقابل الشيكل

مجموعة الاتصالات تعلن نتائجها المالية الاولية للعام 2018

الأخبار الرئيسية

1

صور: لحظات تطبيع تاريخية مع اسرائيل في قمة وارسو للشرق الأوسط ونتنياهو يشيد

معبر كرم ابو سالم- ارشيف

مصدر أمني : أخذ بصمات موظفي السلطة في معبر أبو سالم لدواع أمنية وقضايا يجري التحقيق فيها

k

فيديو: تركي الفيصل لصحفي إسرائيلي: آمل أن أزور "إسرائيل" .. و" لازم تتزوج فتاة عربية

هنية

صحيفة : هنية يسعى لجلب أموال "حماس" المحتجزة في مصر

"والا" تكشف:"إسرائيل" تخشى من حرب صاروخية مع حزب الله وحماس