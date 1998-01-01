جاستن بيبر منهار ويعاني الاكتئاب.. فما السبب؟

وكالات / سما /

قالت صحيفة The Sun البريطانية، إن المغني جاستن بيبر يعيش لحظات انهيار وتعب في الوقت الحالي، بحسب مصدر أخبر مجلة People الأمريكية بأنه: “يصارع بعض الشيء”.

لكن بعض أصدقائه يصرون على أن الاكتئاب المزعوم الذي أُصيبَ به صاحبهم ذو الـ24 عاماً لا علاقة له بالمشكلات الزوجية مع هايلي بالدوين، ذات الـ22 عاماً.

وأضافوا: “الأمر لا علاقة له بهيلي، إذ إن السعادة تغمره بزواجه منها، لكن ثمة شيئاً آخر يتصارع معه نفسياً. وهو محاطٌ بأجواءٍ مساعدة جيدة ويتلقى بعض العلاج، بل ويبدو أنه واثقٌ من أنه سيتعافى عما قريب”.

وقال المصدر المذكور إن بيبر يعاني من أنه محط أنظار الجميع، مضيفاً: “بيبر حسَّاسٌ للغاية، ويتصارع كثيراً مع فكرة الشهرة التي تجعله تحت الأنظار طوال الوقت، والجمهور يقتفي أثر كل خطواته، بينما تعترض الكاميرات طريقه دائماً”.

وتابع: “كل ذلك أدى إلى أن طفح به الكيل، وكثيراً ما يشعر أن الجميع خرجوا لملاحقته”.