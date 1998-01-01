الأعرج يطلع على احتياجات عدد من الهيئات المحلية من المشاريع التطويرية

رام الله / سما /

اطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على احتياجات عدد من الهيئات المحلية في عدد من المحافظات الشمالية، من المشاريع التنموية التطويرية، إضافة إلى استعراض أبرز القضايا المتعلقة بعمل تلك المجالس القروية والبلديات ومتابعاتها اليومية مع المواطنين والمؤسسات والجهات الشريكة.

جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات التي عقدت في مقر الوزارة، اليوم الخميس، مع (دير السودان، بيت كاحل، حلحول، بيت لقيا، خاراس).

واستعرض رؤساء الهيئات المحلية كل على حدة، احتياجات بلداتهم من المشاريع التنموية والتطويرية خاصة مشاريع البنية التحتية، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، والنفايات الصلبة، وتشطيب لمقرات ومراكز، وشق طرق زراعية، وتركيب عدادات مسبقة الدفع، ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتراخيص الأبنية، والمخططات الهيكلية وغيرها.

بدوره، أكد الأعرج أن الوزارة نفذت خلال العام الماضي العديد من المشاريع التنموية في العديد من الهيئات المحلية، ورصدت خلال هذا العام رزمة جديدة من المشاريع من خلال موازنتها التطويرية ومن خلال الجهات والدول الصديقة والمانحة، حيث من شأن هذه المشاريع أن تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من صمودهم في أراضيهم.

وأشار الأعرج إلى ضرورة تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى فئات المجتمع المحلي، ودعم جهود ومساعي البلديات والمجالس القروية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحسين مستوياتها.

وشدد على ضرورة متابعة إجراءات الرقابة على تراخيص الأبنية وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة، والتعامل مع المخالفين حسب الأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوعز الأعرج للجهات ذات العلاقة بالعمل على متابعة الاحتياجات، وترتيبها حسب الأولوية بالتنفيذ والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.