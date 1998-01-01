"التربية" تختتم دورة المدرب العالمي في كرة القدم

رام الله / سما /

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي برعاية وزيرها د. صبري صيدم بالشراكة مع مؤسسة الحق في اللعب، اليوم، دورة المستوى الثاني في تدريب معلمي ومعلمات التربية الرياضية، والتي تأتي ضمن برنامج المدرب العالمي المنفذ من قبل الجمعية الملكية الهولندية لكرة القدم.

وشارك في الحفل الختامي، مدير دائرة الإشراف التربوي د. سهير القاسم، ومدير مؤسسة الحق في اللعب جميل سوالمة، والمدرب المشرف على الدورة بيرت زورمان.

وفي هذا السياق، أكدت القاسم أهمية هذه الدورة وأثرها الإيجابي على المنظومة الرياضية في المدارس بشكل عام، مشيدة بجهود المدرب الهولندي، مؤكدةً سعي الوزارة إلى رفع كفاءة معلم التربية الرياضية من خلال هذه الدورات، معبرة عن فخرها بالشراكة مع "الحق في اللعب" والجمعية الملكية الهولندية في كرة القدم، آملة استمرار التعاون الذي يضمن تنفيذ وتجريب الاستراتيجيات الحديثة في كرة القدم، شاكرةً جميع الشركاء الذين أسهموا في إنجاح هذه الدورة.

وفي كلمته أشاد سوالمة بالشراكة الناجزة مع وزارة التربية والجمعية الملكية الهولندية لكرة القدم، مشيراً إلى أن الدورة هدفت إلى إكساب المعلمين مجموعة من القيم والمهارات والمعرفة آليات توظيف كرة القدم لعلاج قضايا مجتمعية، ومن ثم نقل هذه الخبرات للطلبة وتنفيذها في الحصص المدرسية.

يشار إلى أن هذه الدورة استمرت سبعة أيام، وشارك فيها 25 من المعلمين، ومشرفي التربية الرياضية من مديريات ( جنين وقباطية وطوباس ونابلس وجنوب نابلس وقلقيلية وطولكرم). في مركز الشهيد صلاح خلف/ الفارعة.