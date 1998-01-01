وفاة احد المعتمرين الفلسطينيين واصابات بحادث سير بالسعودية

رام الله / سما /

قال وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إن معتمرا فلسطينيا توفي وأصيب ثلاثة آخرون، في حادث سير لحافلة معتمرين بعد اصطدامها بشاحنة أخرى في منطقة قريبة من المدينة المنورة.

وأضاف ادعيس، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الحافلة تقل معتمرين من منطقة دورا جنوب الخليل تابعين لشركة جوهرة الصخرة، وأن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور الى موقع الحادث وقامت بتقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصابين في موقع الحادث .

واوضح ان طواقم وزارة الأوقاف تتابع تفاصيل الحادث من خلال قنصلية دولة فلسطين بجدة ومدير شركة الحج والعمرة .

يبتع..