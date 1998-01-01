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ادعيس: وفاة معتمر وإصابة 3 آخرين بحادث سير قرب المدينة المنورة

الخميس 14 فبراير 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ادعيس: وفاة معتمر وإصابة 3 آخرين بحادث سير قرب المدينة المنورة



رام الله / سما /

قال وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إن معتمرا فلسطينيا توفي وأصيب ثلاثة آخرون، في حادث سير لحافلة معتمرين بعد اصطدامها بشاحنة أخرى في منطقة قريبة من المدينة المنورة.

وأضاف ادعيس، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الحافلة تقل معتمرين من منطقة دورا جنوب الخليل تابعين لشركة جوهرة الصخرة، وأن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور الى موقع الحادث وقامت بتقديم الاسعافات الاولية اللازمة  للمصابين في موقع الحادث .

واوضح ان طواقم وزارة الأوقاف تتابع تفاصيل الحادث من خلال قنصلية دولة فلسطين بجدة ومدير شركة الحج والعمرة .

#وزارة الأوقاف

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