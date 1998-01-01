دراسة تحدد دور الجينات في فشل أو نجاح الزواج

وكالات / سما /

لا شك أن الجينات تكمن وراء العديد من الصفات التي تظهر في شخصيتنا، وكذلك المشاعر والتعاطف وغيرها، والتي يفترض الكثيرون أنها تعزز الكيمياء الأولية بين شخصين منجذبين عاطفيًا، حتى أن بعض مواقع الويب المسؤولة عن المواعدة تربط بين الاختبارات الجينية والتوافق بين الجنسين، ولكن هل يتوافق الشركاء على أساس جينات محددة حقًا؟

دراسة علمية حديثة كشفت أن الجينات تلعب دورًا كبيرًا في نجاح علاقاتنا بأشخاص بعينهم، فالتوائم المتماثلة وراثيًا قد ينجحون بنسبة أكبر من الأشخاص غير المتوافقين جينيًا في الحياة الزوجية.