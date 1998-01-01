وزير الصحة يشيد بدعم الهند للقطاع الصحي الفلسطيني

رام الله / سما /

أشاد وزير الصحة د. جواد عواد، صباح اليوم، بالدعم الهندي للقطاع الصحي الفلسطيني، مشدداً على تعزيز التعاون المشترك و أهمية تبادل الخبرات الطبية بين الهند وفلسطين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير عواد مع السفير الهندي المعتمد لدى دولة فلسطين السيد سونيل كومار، وذلك في مكتب وزير الصحة برام الله.

وهنأ الوزير عواد السفير الهندي بمناسبة توليه مهام عمله الجديد كسفير للهند لدى فلسطين، متمنياً له النجاح والتوفيق، والعمل على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأطلع وزير الصحة السفير الهندي على واقع القطاع الصحي الفلسطيني و ما تم تحقيقه من إنجازات، و ما يعترضه من معيقات في ظل الاحتلال وممارساته القمعية.

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة أخر التطورات المتعلقة بإنشاء المستشفى الهندي الفلسطيني متعدد التخصصات في بيت ساحور، وذلك بدعم من الحكومة الهندية.

من جانبه أشاد السفير الهندي بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مؤكداً استمرار الحكومة الهندية في تقديم الدعم والمساندة لوزارة الصحة والقطاع الصحي الفلسطيني.