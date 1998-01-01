قلقيلية : النادي الأهلي ينظم يوم التوظيف السنوي الرابع

قلقيلية / سما /

نظم مركز مصادر التنمية الشبابية / نادي قلقيلية الأهلي يوم التوظيف السنوي الرابع في صالة سرايا السلطان في مدينة قلقيلية، برعاية شركة ترست للتامين وشركة المشروبات الوطنية، وبمشاركة مؤسسات وشركات من القطاعين الخاص والعام وحضور عدد من خريجي الجامعات الفلسطينية.

وشارك في يوم التوظيف اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية ، رامي مهداوي مدير عام التشغيل في وزارة العمل، نائب رئيس بلدية قلقيلية د.باسم الهاشم، مدير فرع جامعة القدس د.نور الاقرع، واعضاء من النادي الاهلي.

ثمن المحافظ جهود النادي الاهلي ومسؤوليته الوطنية تجاه الشباب ودوره في تنمية وعيهم وانتمائهم لقضايا الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يتعرض له شعبنا من محاولات تهدف للنيل من حقوقه وثوابته، منوها الى واقع الاقتصاد الفلسطيني ونسب البطالة المرتفعة نتيجة للاحتلال وسياساته الهادفة للسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني وموارده، داعيا الى تكاتف كافة مكونات الشعب الفلسطيني للنهوض بالواقع المعاش والتصدي للمؤامرات والابتزاز ومحاولات الالتفاف على الثوابت الفلسطينية، مؤكدا على اهمية مثل هذه المبادرات البناءة التي تساهم في إتاحة الفرص للخريجين، مشيدا بالمؤسسات الوطنية السباقة دائما لإعطاء الفرص للأجيال الشابة.

من ناحيته اشار رامي مهداوي الى واقع البطالة في المجتمع الفلسطيني نتيجة للاحتلال والاستيطان، مؤكدا على دور وزارة العمل في الحد من البطالة من خلال برامج التشغيل واتاحة الفرص للاجيال الشابة والاشخاص ذوي الاعاقة، مثمنا دور مجلس التشغيل في محافظة قلقيلية واستجابته لمتطلبات العمل.

بدوره أشار خالد عرباس عضو النادي الاهلي إلى الأنشطة التي ينظمها النادي للنهوض بواقع الشباب في المحافظة، مؤكدا على أهمية الشراكة مع المؤسسات لفتح أفق عمل للشباب في المحافظة، شاكرا المؤسسات الراعية والمشاركة في يوم التوظيف.

وعبر رياض ابو حمدة مدير شركة ترست/ قلقيلية عن سعادته للمشاركة في هذا اليوم المميز، مؤكدا على المسؤولية المجتمعية للشركة ورعايتها للانشطة، مشيدا بجهود النادي الأهلي والمؤسسات الشريكة بإتاحتها الفرصة أمام الطلبة الخريجين في إيجاد فرص للعمل في مؤسساتنا الوطنية.