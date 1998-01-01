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الغموض يُسيطر على جاهزية ليونيل ميسي

الخميس 14 فبراير 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغموض يُسيطر على جاهزية ليونيل ميسي



وكالات / سما /

التحفت الحالة البدنية للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، بِغطاء الغموض، حيث لازالت الشكوك تحوم حول قدرة البولجا على المشاركة أمام بلد الوليد، في الجولة القادمة من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن ليونيل ميسي لم يمتثل للشفاء بصفة نهائية إلى حدود اللحظة، على الرغم من حصول نجوم برشلونة على فترة راحة لمدة يومين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن ليونيل ميسي يعاني من انزعاج عضلي في العضلة الضامة وأسفل الظهر، وهو الأمر الذي قد يُبعده عن مباراة بلد الوليد، يوم السبت الماضي، على أن يعود لمُداعبة الكرة ضد ليون.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن ليونيل ميسي شارك في التدريبات الجماعية، مساء أمس الأربعاء، لكنه كان حريصاً على عدم بذل مجهود كبير، علاوة على أن نسقه كان بطيئاً.

ومن المتوقع ألا يشارك ميسي أمام بلد الوليد، حيث سيُفضل إرنستو فالفيردي إراحته للاستحقاقات القادمة، خاصة وأن البرغوث الأرجنتيني لم يظهر بوجهه المعتاد في المبارتين الأخيرتين.

#ليونيل ميسي

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