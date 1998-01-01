حزب الله ينشر نقاط مراقبة في القنيطرة السورية

القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر غربية أن عناصر حزب الله وقوات إيرانية نشرت في منطقة "جباتا الخشب"، في منطقة القنيطرة القريبة من الحدود الإسرائيلية في الجولان نقاط مراقبة لرصد تحركات قوات الجيش الإسرائيلية في المنطقة.

ووفقاً لموقع "قناة كان العبري"، اقامة نقاط المراقبة جاءت في أعقاب قصف قوات الجيش الإسرائيلي، مؤخراً أهدافا لهذه العناصر في منطقة القنيطرة.

من جهته لم يعقب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي على هذا النبأ.

وفي غضون ذلك، قال مصدر في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني بأن الحرس وحزب الله استطاعا تجنيد عدد من اليهود الإسرائيليين لشراء منازل آمنة داخل إسرائيل قرب قطاع غزة وجنوب لبنان والجانب السوري من الجولان، لتصل إليها الأنفاق الحدودية، وان أفراد الحرس الثوري وحزب الله يستطيعون الاستراحة في هذه المنازل، والخروج منها في الوقت المناسب.