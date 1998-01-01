استطلاع جديد: 30 مقعدًا لـ "الليكود" و20 لـ"المنعة لإسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

توقع استطلاع جديد للرأي أن يتصدر حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها إسرائيل في نيسان/أبريل القادم.

ووفقا للاستطلاع، الذي نشرت هيئة البث الإسرائيلي نتائجه اليوم الخميس، فإن حزب الليكود سيحصل على 30 مقعدًا، أي نفس عدد مقاعده حاليًا في الكنيست، المؤلف من 120 مقعدًا، إذا ما تم إجراء الانتخابات هذه الأيام.

وذكر الاستطلاع أن حزب "المنعة لإسرائيل" برئاسة بيني جانتس سيأتي في المرتبة الثانية بـ 20 مقعدًا.

وتوزعت بقية المقاعد بواقع 11 مقعدا لكل من حزب "العمل" و"هناك مستقبل"، وعشرة لـ"اليمين الجديد"، وسبعة لـ"يهادوت هتوراة، وستة لكل من "القائمة المشتركة" و"الحركة العربية للتغيير" و"إسرائيل بيتنا".

أما حزب "الحركة" برئاسة تسيبي ليفني، فتوقع الاستطلاع أنه لن يجتاز نسبة الحسم.

وكان قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في إسرائيل أعلنوا في كانون أول/ديسمبر الماضي إجراء انتخابات مبكرة في التاسع من نيسان/أبريل القادم. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في تشرين ثان/نوفمبر.

وكان نتنياهو عانى، قبل إعلان تبكير الانتخابات، من قيادة حكومة ائتلافية ضيقة بـ61 مقعدا في الكنيست، وذلك بعد استقالة وزير الجيش السابق أفيجدور ليبرمان، احتجاجًا على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال بحزبه "إسرائيل بيتنا" إلى المعارضة.