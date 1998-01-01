الشعبية: لقاء وزير خارجية عُمان مع نتنياهو محاولة لشرعنة ومأسسة التطبيع

غزة / سما /

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استمرار اللقاءات التطبيعية من بعض الأنظمة الخليجية مع قادة الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها لقاء وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في "وارسو"، هو محاولة بائسة لشرعنة ومأسسة التطبيع واستدخال الهزيمة إلى البلدان العربية.

وشددت الجبهة، على أن هذه اللقاءات السرية منها والعلنية "ستظل لعنة تطارد هؤلاء المهزومين والخونة والمتصهينين العرب والمطبعّين الذين تنكروا للتضحيات الجسام للشعوب العربية والتفريط بمقدرات الأمة لتكريس تبعيتها والطاعة والولاء للإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني".

وأكدت أن هذه اللقاءات لم ولن تنجح في تغيير الشعوب العربية لمواقفها المبدئية والأصيلة من الكيان الإسرائيلي وحقيقته، باعتباره كيانًا غريبًا استيطانيًا عنصريًا معاديًا للأمة العربية، ويمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الجبهة الشعوب العربية وخصوصًا في الدول التي تمارس فيها أنظمتها الحاكمة التطبيع مع الاحتلال إلى الضغط الجدي والحقيقي على هذه الأنظمة للتراجع عن هرولتها نحو سرطان التطبيع الذي ينهش الجسد العربي، ويشكّل طعنة مسمومة في خاصرة الأمة العربية والقضية الفلسطينية، ويفتح الباب واسعًا على مصراعيه للتدخل الإسرائيلي في المنطقة العربية.