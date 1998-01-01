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الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة

الخميس 14 فبراير 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 14 مواطنا من الضفة، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وعمليات تفتيش وتخريب لمنازل أسرى محررين وسرقة أموال.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين من بلدة كفر نعمة ومخيم الجلزون في محافظة رام الله والبيرة، وهم: وسف إيهاب زبيدي (17 عاما)، وقصي حمزة حميدات (17 عاما)، وإبراهيم نصر الزبيدي وجميعهم من مخيم الجلزون، إضافة إلى سليمان مصلح الديك (28 عاما)، وعبد الرحيم نافذ عبد العال (38 عاما)، ومحمد عبد العال، وجبر إبراهيم السايس، وفادي أبو عادي من بلدة كفر نعمة.

وأضاف ان قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من بلدة قفين في محافظة طولكرم، وهم: أمين أحمد سعيد خشان (32 عاما)، ومحمد سعيد صباح (38 عاما)، وربيع جمال هرشة (29 عاما)، وأمين سعيد هرشة (33 عاما)، ومحمد سمير عمار (38 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود محمد بيضة (20 عاما) من بلدة جيوس في محافظة قلقيلية.

#الاحتلال

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