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رئيس وزراء كندا السابق: نقل السفارة للقدس من الممكن أن يكون قريبًا

الخميس 14 فبراير 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء كندا السابق: نقل السفارة للقدس من الممكن أن يكون قريبًا



القدس المحتلة / سما /

قال ستيفن هاربر رئيس الوزراء الكندي السابق، اليوم الخميس، إن عملية نقل السفارة الكندية من تل أبيب إلى القدس ستكون قريبة.

وأضاف هاربر في مقابلة مع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أنه بعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس، فإن نقل السفارة الكندية من الممكن أن يكون قريبًا. ورأى أنه من الممكن تجاهل الضغوط من المعارضين العرب وغيرهم، والعمل على إنجاح هذه الخطوة.

واعتبر هاربر وهو الزعيم السابق لحزب المحافظين، أنه لن يتم تحقيق السلام حتى يتم الاعتراف بوجود إسرائيل. مضيفًا "أعتقد أن نقل السفارة يثبت أن إسرائيل شيء حقيقي موجود على الأرض".

ويعتبر هاربر من الشخصيات التي تحافظ على علاقة قوية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي دعم ترشيحه مجددًا رغم التحقيقات الجارية ضده.

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