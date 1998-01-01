أضرار شرب القهوة الصباحية على الريق

وكالات / سما /

القلة القليلة منا لا يحبون القهوة، فمن منّا لا يرغب في احتساء فنجان من القهوة أثناء الصّباح، فالقهوة الصباحية تعتبر عاملاً أساسياً للحصول على النّشاط وبدء يوم مليء بالحماس، وأغلبنا يعتبرها تقليداً لا يمكن الاستغناء عنه أو بدء اليوم من دونه.

ولكن ما لا تعلمه هو أن شرب القهوة على الريق يؤدي إلى العديد من المتاعب بالإضافة إلى الشعور بالحرقة، والكثير غيرها من المشاكل. وفيما يلي سنذكر بعض مضار القهوة على معدة فارغة.

تناول القهوة المحلاة في فترة الصباح قد يكون سبباً أساسياً في الشعور بالحموضة، بالإضافة إلى التسبب بمشاكل في الهضم بسبب تأثيرها على المعدة.

في الكثير من الحالات تؤدي خصائص المضادة للأكسدة الموجودة في القهوة إلى تأثير يسبب العديد من المشاكل الصحية وذلك بسبب إفراز حمض الكلورهيدريك في القناة الهضمية بخاصة إذا تمّ تناولها على المعدة الفارغة. وهذا الحمض يظهر في المعدة بسبب تناول الوجبات الثقيلة أو الدسمة، وقد تسبب بالكثير من المشاكل الصحية كالنفخة وتهيج الأمعاء والإصابة بالإسهال، وأمراض القولون العصبيّ والتلبّك في المعدة.

يزيد شرب القهوة على معدة فارغة من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغيّة، وذلك لأنّها ترفع من ضغط الدم، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى تسارع في نبضات القلب، مما يسبب التعب والإرهاق.

يقلل شرب القهوة على الريق من كثافة العظام، مما يزيد من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام وكسورها.

ومن أبرز أضرار شرب القهوة على الريق زيادة إدرار البول، وغالبًا ما يتم إخراج العديد من المعادن مع البول.

يؤدي شرب القهوة على الريق إلى انخفاض نسبة امتصاص المعادن الضرورية للجسم مثل: الكالسيوم، المغنيسيوم والزنك.

لمن يبحثون عن حمية لفقدان الوزن فالقهوة هي الحل المثالي لأن شربها على معدة فارغة يؤدي إلى فقدان الشهية.