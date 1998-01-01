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4 أسباب لنزيف الأنف

الخميس 14 فبراير 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 أسباب لنزيف الأنف



وكالات / سما /

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن لنزيف الأنف أسباب عدة، أولها عوامل وراثية مثل تمدد الأوعية الدموية، أو اضطرابات تخثر الدم.

وأضافت الرابطة أن تكرار نزيف الأنف قد يرجع أيضاً إلى الحساسية، مثل حساسية حمى القش.

ويعد جفاف الجيوب الأنفية أكثر أسباب نزيف الأنف شيوعاً في الشتاء، علماً أن سبب جفافها في الغالب، هواء المدفأة الجاف.

وإضافةً إلى ذلك، قد يحدث نزيف الأنف بسبب تعاطي الأدوية، التي تساعد على سيولة الدم، مثل العديد من أدوية الصداع.

وعند تكرر نزيف الأنف أو تفاقمه، يجب استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة.

#نزيف الأنف

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