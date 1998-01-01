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"لينكد إن" تدخل عالم "البث المباشر"

الخميس 14 فبراير 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"لينكد إن" تدخل عالم "البث المباشر"



وكالات / سما /

أعلنت شبكة "لينكد إن"، الثلاثاء، عن إطلاق تجريبي لخدمة بث الفيديو المباشر "لينكد إن لايف" على منصتها الاجتماعية التي تضم ملايين المستخدمين حول العالم.

ستبدأ تجربة "لينكد إن لايف" بشكل محدودة على مجموعة بسيطة من المستخدمين في الولايات المتحدة من خلال نظام تبادل الدعوات بشكل مؤقت أو التقدم بطلبات خاصة لتجربتها، وذلك حتى يتم إطلاقها بشكل عام في وقت لاحق، دون تحديد موعد معين.

ويمكن لأكثر من 600 مليون مستخدم حول العالم لـ "لينكد إن" الاستفادة من الخدمة الجديدة لعمل فيديوهات حية وبثها لمجموعات معينة أو بشكل عام للجميع على الشبكة المعنية بشكل أساسي بعالم الأعمال والوظائف، بحسب موقع "تك كرانش".

وتأتي هذه الخطوة، التي وصفتها مواقع متخصصة بـ "المتأخرة"، للاستفادة مع الإقبال الشديد على محتوى الفيديو، وهو ما استغلتها شبكات اجتماعية منافسة منذ فترة طويلة.

وترى مواقع متخصصة أن دخول "لينكد إن" لعالم البث المباشر جاء متأخرا جدا، فعلى سبيل المثال انطلقت خدمة "فيسبوك لايف" قبل 3 سنوات تقريبا، كما أن يوتيوب أطلق خدمته للبث المباشر منذ 10 سنوات تقريبا، بحسب ما أورده موقع "ماشبل".

وأوضحت الشبكة أنها ستركز على أنماط معينة من الفيديوهات التفاعلية التي تثير اهتمام وتفاعل المستخدمين، ضمن خطتها الشاملة لإعادة تشكيل المحتوى الذي يتم بثه على "لينكد إن".

وأظهرت الصور المنشورة للخدمة الجديدة وجود تشابه مع خدمة "فيسبوك لايف".

يشار إلى أن "لينكد إن" أطلقت منصتها الخاصة للفيديو في أغسطس 2017.

 ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت استحوذت على شبكة "لينكد إن" في عام 2016 في صفقة فاقت قيمتها 26 مليار دولار.

#لينكد إن #البث المباشر

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