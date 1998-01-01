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الأعرج وسفير جنوب أفريقيا يبحثان تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالحكم المحلي

الخميس 14 فبراير 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع سفير جنوب أفريقيا أشرف سليمان، اليوم الخميس، تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والمتعلقة بقطاع الحكم المحلي.

وأكد الأعرج خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مشيدا بوقوف جنوب افريقيا الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية وإيمانها بعدالتها، ودفاعها عنها في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

وأشار إلى أهمية استمرار تطبيق البنود الواردة في الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين، خاصة في قطاع الحكم المحلي ومجالات التدريب وتطوير الكفاءات وتبادل الخبرات وغيرها.

وشدد على ضرورة العمل على توسيع علاقات التوأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها الجنوب افريقية، وزيادة التشبيك مع المؤسسات هناك، وتشجيع المستثمرين على القدوم إلى فلسطين والاستثمار في العديد من المجالات الحيوية.

بدوره، أشاد سليمان بالعلاقات الإيجابية والبناءة مع وزارة الحكم المحلي، وتواصلهم الدائم مع السفارة من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات الهامة، التي تسهم في تعزيز أسس العمل المشترك والتعاون البناء.

#حسين الأعرج

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